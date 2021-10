Der japanische Leitindex Nikkei 225 konnte in den letzten Tagen keine weiteren Akzente auf der Oberseite setzen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 konnte in den letzten Tagen keine weiteren Akzente auf der Oberseite setzen. Stattdessen schwächelte er ein wenig. Aus charttechnischer Sicht könnten dem Index nun herausfordernde Handelstage ins Haus stehen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zum Nikkei hieß es unter anderem „[…] In den letzten Handelstagen verpasste es der Nikkei 225 zwar, Vorstöße in Richtung 30.600 / 30.700 Punkte zu lancieren, doch dafür brannte auf der Unterseite auch nichts an. Rücksetzer blieben zuletzt oberhalb von 29.000 Punkten. Die „heiße“ Zone 28.000 Punkte / 27.500 Punkte blieb gänzlich unberührt. […] Stichwort Yen. Zu den stützenden Faktoren für den Nikkei 225 zählt aktuell die Schwäche des Yen. Die ausgeprägte Korrelation zwischen dem Nikkei 225 und dem Yen hatten wir bereits mehrfach thematisiert. Ein schwächerer Yen stützt mit Blick auf die exportorientierte Wirtschaft Japans den Nikkei 225. Umgekehrt lastet ein starker Yen auf den Exporttiteln. Kurzum. Der Nikkei 225 hat sich gegenwärtig knapp unterhalb von 30.000 Punkten eingerichtet. Auf der Oberseite wollte dem Index zuletzt nicht viel gelingen. Gleichzeitig blieb er auf der Unterseite stabil. Die zentrale Unterstützung verorten wir weiterhin in den Bereich von 28.000 / 27.500 Punkten. Auf der Oberseite gilt es, die Zone 30.600 / 30.700 Punkte zu überwinden, um das Chartbild zu klären und die Aufwärtsbewegung wieder aufzunehmen.“



Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten. Im Fokus des Handelsgeschehens steht aktuell die Marke von 29.000 Punkten. Der Wochenausklang knapp unterhalb von 29.000 Punkten bringt den Index für die nächsten Handelstagen nun ein wenig in die Bredouille. Der Weg auf der Oberseite scheint verstellt, sodass eine Verlagerung des Handelsgeschehens in Richtung 28.000 / 27.500 Punkten aktuell nicht auszuschließen ist. Den Unterstützungsbereich kann man noch auf 27.000 Punkten erweitern. Sollte es auch darunter gehen, könnte es eng werden.

Zu den „Gute-Laune-Faktoren“ gehörte in den letzten Wochen der schwächelnde Japanische Yen. Dieser musste unter anderem gegen den US-Dollar Federn lassen, was wiederum der exportorientierten Wirtschaft Japans zu Gute kam. Doch der Yen zeigte zuletzt Gegenwehr und verhinderte so, vom US-Dollar weiter in die Defensive gedrängt zu werden; zumindest vorerst. Damit ging dem Nikkei 225 zumindest temporär ein wichtiger Antriebsfaktor verloren.

Der Nikkei 225 zeigte sich zudem von der aktuellen Prognose der Bank of Japan ernüchtert. Diese sieht in ihrem aktuellen Bericht ein geringeres Wachstum der Wirtschaft.

Kurzum. Die nächsten Handelstage könnten für den Nikkei 225 entscheidend werden. Aktuell zeichnet sich eine Schwächephase ab. Um daraus nicht eine Korrektur erwachsen zu lassen, sollte der Nikkei 225 Rücksetzer im besten Fall auf 28.000 Punkte begrenzen. Sollte es hingegen unter die 27.000 Punkte gehen, muss die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite gilt es unverändert, die Widerstandszone 30.600 / 30.700 Punkte aus dem Weg zu räumen, um die Aufwärtsbewegung zu reaktivieren.