Der Index steckt gegenwärtig im charttechnischen Niemandsland fest.

Die zuletzt gute Stimmung am Aktienmarkt verleitete dazu, ein erneutes Anlaufen des Dax an seinen Widerstandsbereich um 16.000 Punkten als eine Art Selbstläufer anzusehen.

Doch dem ist nicht so. Der Index verpasste es bislang, den entscheidenden Vorstoß in Richtung 16.000 Punkte (und im Idealfall darüber hinaus) zu lancieren.

Bislang erwies sich die US-Quartalsberichtssaison als maßgebliche Stütze für die Aktienmärkte. Die jüngsten Zahlen (u.a. von Amazon) führten hingegen zu einer gewissen Ernüchterung; zumindest temporär.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zum Dax an dieser Stelle hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht macht der Dax – zumindest auf den ersten Blick – einen robusten Eindruck. Dennoch ist die Situation nicht ohne Risiken. Insbesondere das aktuell zu beobachtende Unvermögen des Index, den zentralen Widerstandsbereich um 16.000 Punkten ins Wanken zu bringen, sollte unserer Einschätzung nach zur Vorsicht mahnen. […] Die aktuelle charttechnische Konstellation im Dax, die laufende Quartalsberichtssaison sowie die zahlreichen Konjunkturdaten kreieren eine hochgradig spannende Ausgangslage für die nächsten Handelstage. Mit aktuell knapp 15.500 Punkten befindet sich der Dax – wenn man so will – aber derzeit im charttechnischen Niemandsland. Wichtige Signale sind unverändert mit einem Ausbruch über die 16.000+ Punkte oder mit einem Rücksetzer unter die 15.000 / 14.800 Punkte zu erwarten.“

Der Index steckt gegenwärtig im charttechnischen Niemandsland fest. Die entscheidenden Zonen sind der Bereich um 16.000 Punkte und der Bereich um 15.000 / 14.800 Punkte. Solange der Dax innerhalb dieser Begrenzungen notiert, ist die charttechnische Lage als ambivalent einzustufen und entsprechend zurückhaltend zu bewerten.

Die nächsten Handelstage sind für den Dax möglicherweise richtungsweisend. Das Thema Quartalsberichtssaison begleitet die Aktienindizes weiter. Dazu werden zahlreiche Wirtschafts- und Preisdaten erwartet. Der Monatsbeginn bringt es mit sich. Eine gewisse Spannung geht zudem vom anstehenden Termin der US-Notenbank aus. Die Fed wird am kommenden Mittwoch (03.11.) ihre Leitzinsentscheidung bekanntgeben.

Kurzum. In Bezug auf den Dax ist Geduld derzeit eine gefragte Tugend. Der Index oszilliert innerhalb einer Range von 16.000 Punkten auf der Oberseite und 15.000 / 14.800 Punkten auf der Unterseite. Trotz vielversprechender Ansätze verpasste es der Dax zuletzt, eine Klärung des Chartbilds herbeizuführen. Ob dieses nun kurzfristig vor dem Hintergrund der Vielzahl relevanter Termine gelingen wird, bleibt abzuwarten…