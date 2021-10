Nel, Tesla, Nordex – Gewinne kassieren

Nach einem etwas zähen Sommer macht die Börse in den vergangen Tagen richtig Spaß. Chancen bieten sich immer wieder – Beispiel gefällig? Mit der Beschlussfassung der Sondierungsgespräche war der Weg für Aktien aus dem Bereich Erneuerbare Energien weit offen. Auf unserer HOTLIST haben wir dies umgehend mit SMA Solar und Nordex umgesetzt. Die Turbos sind deutlich im Plus und laufen weiter. Ebenfalls sehr gut sieht es mit JinkoSolar oder Square aus. Nikola konnten wir quasi am Tief einsammeln. Mit Flatex haben wir in der vergangenen Woche einen Trade im Broker-Bereich eröffnet, der sich ebenfalls schön entwickelt. Wer die HOTLIST testen will, muss nur Feingold Spekulativ abonnieren. Das geht einfach hier. Weitere Informationen zu unserem Angebot finden Sie hier.

Wir stellen unsere abeschlossenen Trades der vergangenen Woche vor: