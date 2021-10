Die Aktie von The Scotts Miracle-Gro wurde in den letzten Wochen und Monaten von einer Korrekturwelle nach der anderen erfasst und durchgeschüttelt.

Die Aktie von The Scotts Miracle-Gro wurde in den letzten Wochen und Monaten von einer Korrekturwelle nach der anderen erfasst und durchgeschüttelt. Zuletzt verlor die Korrektur allerdings an Schwung. Die Aktie tendierte seitwärts. Ist das der Versuch einer Bodenbildung?

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung (30.09.) zur Aktie hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht kam es für die Aktie in den vergangenen Wochen und Monaten knüppeldick. Die Unterstützungen bei 185 US-Dollar und 175 US-Dollar sind obsolet. Zuletzt ging es auch unter die nicht minder wichtige Unterstützung von 167 US-Dollar. Die Bewegung beschleunigte sich in Richtung 150 US-Dollar. Doch auch diese vermeintlich gut ausgebaute Supportzone hielt nicht. Im Ergebnis wurde bereits ein neues 52-Wochen-Tief (139 US-Dollar) ausgebildet. Kurzum. Nach dem Rutsch unter die 150 US-Dollar hat sich weiteres Abwärtspotential in Richtung 125 US-Dollar eröffnet. Bislang wurde dieses noch nicht vollständig abgerufen. Um die Lage zu entspannen, muss die Aktie von The Scotts Miracle-Gro zurück über die 150 US-Dollar; noch besser über die 167 US-Dollar.“