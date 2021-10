Kurz und knapp von der Goldinvest-Redaktion präsentiert

Zur Vorbereitung einer längeren Bohrkampagne bringt Tembo Gold Corp. (TSXV: TEM; FRA: T23A) sein bestehendes Bergbaucamp nach mehrjähriger Inaktivität wieder auf Vordermann. Wie das Unternehmen heute mitteilt, haben die entsprechenden Arbeiten begonnen.



David Scott, President & CEO, erklärte: „Wir sehen den bevorstehenden Aktivitäten mit wachsender Spannung entgegen und freuen uns besonders darauf, das Personal vor Ort zu sehen und die Bohrer zu mobilisieren. Wir gehen davon aus, dass unsere Beharrlichkeit und unser Engagement für den Erhalt und die Erweiterung des Grundbesitzes sowie für die Aufrechterhaltung unseres Status als börsennotiertes Junior-Goldunternehmen nun gebührend belohnt wird.“

zum Artikel ---> hier

Ion Energy: Analysten erhöhen Kursziel für kanadische Lithiumfirma

Die Analysten von Couloir Capital haben ihre Analyse zur aufstrebenden Lithiumgesellschaft Ion Energy (TSXV ION / WKN A2QCU0) aktualisiert und daraufhin ihr Kursziel angehoben. Wie die Experten ausführen, sei Ion Energy nun in die Bohrphase vorangeschritten und habe bereits die ersten Bohrungen auf dem Flaggschiffprojekt Baavhai Uul abgeschlossen. Darüber hinaus sei es dem Unternehmen gelungen, eine neue Liegenschaft in großer Nähe zu Baavhai Uul zu erwerben.

zum Artikel ---> hier

Searchlight Resources: Günstigster Uranexplorer im Athabasca Basin?

Searchlight Resources (WKN A2JRPS / TSXV SCLT) war eigentlich "nur" auf der Suche nach Seltenen Erden-Vorkommen, stolperte dabei aber quasi über äußerst vielversprechende, hochgradige Uranmineralisierung! Searchlight-Chairperson Alf Steward erläutert im Interview mit GOLDINVEST.de, wie es dazu kam, was diese Entdeckung für das Unternehmen bedeuten könnte und wie die Company im Vergleich zum Wettbewerb da steht.

zum Artikel ---> hier

Granite Creek: Erfolgreicher Abschluss der Bohrsaison 2021

Auf dem Carmacks-Kupfer-Gold-Silber-Projekt hat Granite Creek Copper (TSXV: GCX, FSE: GRK) alle Phasen seines diesjährigen Explorations- und Bohrprogramms erfolgreich abgeschlossen. Noch sind insbesondere die Bohrungen der zweiten und dritten Phase des Bohrprogramms nicht ausgewertet. Doch was an Ergebnissen bereits vorliegt, u.a. ein Bohrloch mit 2,27% Kupferäquivalent über eine Länge von 23,30 Meter, deutet eine erhebliche Erweiterung der Mineralisierung an.

zum Artikel ---> hier

Sonoro Gold: Neues Bohrprogramm zur Erweiterung der Ressource gestartet

Nachdem die durchgeführten Studien eindrucksvoll belegt haben, dass auf dem Cerro-Caliche-Projekt ein Bergbau mit anschließender Haufenlaugung wirtschaftlich möglich ist, konzentriert Sonoro Gold Corp. (TSX-V: SGO, FSE: 23SP) seine Aktivitäten nun darauf, die vorhandene Ressource schnellstmöglich zu vergrößern, um auf diesem Weg die Wirtschaftlichkeit des Projekts und den Gesamtwert des Unternehmens deutlich zu steigern.

zum Artikel ---> hier

Cybin Inc.: FDA genehmigt Ketamin-Studie mit Kernel Flow-Technologie

Die auf psychedelische Therapeutika konzentrierte Biotechgesellschaft Cybin Inc. (NYSE American CYBN / WKN A2QJAV) setzt bei ihren Forschungen auch auf neuartige Technologie – unter anderem die neurologische Bildgebungstechnologie von Kernel. Jetzt erhielt man die Genehmigung der FDA (U.S. Food and Drug Administration) für eine IND-Anwendung (Investigational New Drug).

zum Artikel ---> hier

Aufstrebender Markt für Kosmetika auf Algenbasis bietet Chancen für Pond Technologies

Prominente Kosmetikmarken wie L'Oréal treiben den Trend zur Algen-Hautpflege mit Macht voran. Marktstudien der Industrie erwarten, dass algenbasierte Hautpflegeprodukte jährlich (CAGR) mit 7 % wachsen. Dies könnte den Markt für Algenkosmetik bis 2024 auf 15 Milliarden Dollar ansteigen lassen. Einer der Nutznießer dieses Trends könnte der kanadische Algenspezialist Pond Technologies (TSXV: POND; FRA: 4O0) sein.

zum Artikel ---> hier

Nova Minerals: Erste Ressource mit 1,5 Mio. Unzen auf RPM-Zone definiert

Durch die Ausweisung einer ersten Ressource auf der RPM-Zone hat Nova Minerals Limited (ASX: NVA, FSE: QM3) die Gesamtressource des Estelle-Goldprojekts auf einen Schlag um 1,5 Millionen Unzen oder knapp 32 Prozent auf nunmehr 6,2 Millionen Unzen Gold erhöht. Die sehr guten Bohrergebnisse auf der RPM-Zone hatten eine Entwicklung wie diese bereits angedeutet und da das Potential der Lagerstätte noch lange nicht erschöpft ist, darf analog zur Entwicklung der Korbel-Main-Zone damit gerechnet werden, dass sich auch die RPM-Ressource im Lauf der Zeit kontinuierlich erhöhen wird.

zum Artikel ---> hier

Conico Ltd.: Analyse der Bohrkerne im SGS-Labor in Spanien hat begonnen

In einem Tweet hat der Chefgeologe von Conico Ltd. (ASX: CNJ; FRA: BDD), Thomas Abraham-James, gestern mitgeteilt, dass die Bohrkerne vom Ryberg Projekt in Grönland im Labor von SGS in Spanien angekommen sind und dort im Moment analysiert werden. Auf Nachfrage konnten wir erfahren, dass es sich um den Teil der Bohrkerne handelt, die bereits vor Ort in Grönland in Halbschalen zersägt und visuell untersucht worden sind. Die noch ungeteilten Bohrkerne der jeweils letzten Bohrlöcher vom Miki PGE-Cu-Ni-Co Projekt sowie das zweite Bohrloch auf dem VMS-Ziel Cascata wurden nach Portugal geschickt.

zum Artikel ---> hier

Aurora Solar: Neuer Vertrag mit großem Hersteller aus China

In China konnte Aurora Solar Technologies Inc. (TSX-V: ACU, FSE: A82) einen weiteren großen Fisch an Land ziehen und mit einem der führenden Solarhersteller den zweiten Evaluierungsvertrag für sein neues Insight™-Data-Science-Produkt abschließen. Noch in diesem Quartal wird einer der großen chinesischen Hersteller für Solarmodule damit beginnen, Auroras InsightTM Essentials in seinem laufenden Produktionsprozess intensiv zu testen.

zum Artikel ---> hier

Volltreffer: Excellon meldet hochgradige Silbervererzung aus Mexiko

Die Platosa-Mine von Excellon Resources (TSX EXN / NYSE EXN; FRA E4X2) ist die Silbermine mit den höchsten Gehalten Mexikos. Die Company bohrt dort insbesondere, um neue Vorkommen für die Produktion zu definieren – um „vor der Ausbeutung zu bleiben“. Dabei konnte Excellon zuletzt einige sehr hochgradige Bohrergebnisse präsentieren.

zum Artikel ---> hier

Goldinvest-Tipp



Webinar

Invitation to the LIVE Executive Call:

Desert Gold Ventures



Desert Gold Ventures Inc. is a gold discovery and development company actively engaged in commercial exploration and gold resource development on the African continent. The company holds two gold exploration permits in Western Mali; its flagship 440km² Senegal Mali Shear Zone Project (SMSZ) and the Djimbala project.



The SMSZ project is both named after, and overlies, a 43-kilometre section of the Senegal Mali shear zone, which is related to five large gold mines located both to the north and south, along strike, including B2Gold's Fekola mine, Barrick's Gounkoto and Loulo mines and AngloGold Ashanti/Iamgold's (now Allied Gold's) Sadiola and Yatela mines.



CEO Jared Scharf will explain to attendees the significance of the company's recent developments and describe the resulting potential for the upcoming months and years.

zur Webinar Anmeldung ---> hier