Der jüngste, durchaus vielversprechend angelaufene, Erholungsversuch nahm im Bereich des wichtigen Widerstands bei 20+ US-Dollar ein jähes Ende.

Die aktuelle Entwicklung des Goldpreises sowie die ersten Quartalsergebnisse aus dem Goldsektor machten Barrick Gold einen Strich durch die Rechnung. Mittlerweile steht eine wichtige Unterstützung unter Druck. Aus charttechnischer Sicht droht weiteres Ungemach.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Barrick Gold vom 19.09. hieß es unter anderem „[…] Dem Start in die neue Handelswoche kommt nun eine große Bedeutung zu. Die zentrale Frage lautet: Gelingt es Barrick Gold, den Bruch der 18,6 US-Dollar wieder zur korrigieren oder manifestiert sich dieser? Um auf der Oberseite für Entlastung zu sorgen, muss Barrick Gold in einem ersten Schritt zurück über die 20,3 US-Dollar. Auf der Unterseite droht gegenwärtig die Ausdehnung des Rücksetzers auf 17,5 US-Dollar oder gar 16,0 US-Dollar.“

In der Folgezeit geriet die Aktie des Goldproduzenten zunächst weiter unter Druck. Erst im Bereich von 17,5 US-Dollar bekam sie festen Boden unter die Füße. Es folgt eine Erholung in Richtung 20,0 US-Dollar. Der so wichtige Ausbau der Bewegung über die 20,3 US-Dollar hinweg wurde allerdings verpasst.

Gewinnmitnahmen kamen auf. Die Aktie setzte zwischenzeitlich bereits unter die 18,6 US-Dollar zurück.

Der rückläufige Goldpreis und die schwachen Quartalsergebnisse von Mitbewerber Newmont Mining verhagelten die Stimmung. Für Barrick Gold muss es nun aus charttechnischer Sicht darum gehen, zumindest die 17,5 US-Dollar erfolgreich zu verteidigen. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite ist die Aufgabenstellung klar definiert. Barrick Gold muss über die Zone 20,0 / 20,3 US-Dollar.

Barrick Gold hat für den 04.11. die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse angekündigt