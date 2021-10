Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold musste zuletzt kräftig Federn lassen. Gewinnmitnahmen zwangen die Aktie zum Rückzug.

Für die Aktie des Goldproduzenten entwickelte sich zuletzt eine heikle Gemengelage. Das Unvermögen des Wertes, einen wichtigen Widerstand zu knacken in Kombination mit dem rückläufigen Goldpreis belasteten Kinross Gold. Zudem strahlten die schwachen Quartalszahlen von Newmont Mining (negativ) in den Sektor.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Kinross Gold vom 20.09. hieß es unter anderem „[…] Immerhin gelang es Kinross Gold vor dem Hintergrund der schwierigen Gemengelage, die Zone 5,3 US-Dollar / 5,0 US-Dollar zu verteidigen; zumindest bis dato, denn der Druck auf diesen Bereich nahm zuletzt deutlich zu. Kurzum. Die aktuelle charttechnische Lage bei Kinross Gold kann man kurz und knapp wie folgt zusammenfassen: Die Aktie muss über die 6,0 US-Dollar und darf nicht unter die 5,0 US-Dollar. Sollte dieser Fall eintreten, müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen. […]“

Kinross Gold tauchte in der Folgezeit noch einmal in die Unterstützungszone 5,3 / 5,0 US-Dollar ein, drehte schließlich aber nach oben ab. Die Erholung gewann rasch an Dynamik. Kinross Gold knackte die 6,0 US-Dollar und attackierte daraufhin den Bereich von 6,5 / 6,7 US-Dollar.

Ein Ausbruch über diese Zone wäre aus charttechnischer Sicht eminent wichtig gewesen, doch dazu kam es nicht.

Dunkle Wolken zogen auf und trübten die Stimmung. Neben dem rückläufigen Goldpreis hatten auch die schwachen Quartalsergebnisse von „Dickschiff“ Newmont Mining ihren Anteil daran. Kinross Gold selbst wird die Quartalsergebnisse man 10.11. vorlegen.

Kurzum. Der Rücksetzer auf 6,0 US-Dollar ist aus charttechnischer Sicht noch unproblematisch. Nur darunter sollte es tunlichst nicht gehen. Anderenfalls würde eine Ausdehnung der Bewegung auf 5,3 / 5,0 US-Dollar drohen. Auf der Oberseite limitieren unverändert die 6,5 / 6,7 US-Dollar.