Am 28. Oktober präsentierte Apple seine jüngste Bilanz für das 4. Quartal, welches am 25 September 2021 endet. Dabei konnte der Umsatz um fast 30 Prozent auf 83,4 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. In seinem Quartalsbericht gab das Unternehmen einen Betriebsgewinn von 23,8 Milliarden US-Dollar bekannt, was einer Umsatzrendite von 28,5 Prozent entspricht. Der Nettogewinn kletterte um 62 Prozent auf 20,6 Milliarden US-Dollar im Jahresvergleich. Nach wie vor belastet jedoch die weltweite Halbleiterkrise das Geschäft von Apple. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge musste Apple im Oktober 2021 die Produktionsziele für das iPhone im Weihnachtsquartal deutlich senken. Die dafür verantwortliche Chipkrise macht es beispielsweise für Texas Instruments derzeit fast unmöglich, ausreichend Bauteile zu liefern.

.

Zum Chart

.

Nach der Veröffentlichung der exzellenten Zahlen zum Q4 reagierte der Markt trotzdem verhalten. Der Kursverlust am 29 Oktober ist mit 2,33 Prozent aber überschaubar. Doch der Kursverlauf bildet immer noch einen intakten Aufwärtstrend aus, in dessen Mitte eine kurze Seitwärtskonsolidierung platzgegriffen hat. Schon weit vor der Veröffentlichung der Q4 Zahlen haben die Marktteilnehmer den Kurs vom unteren Drittel des Trends in dessen Mitte gehievt, was einem Zugewinn von rund 6 Prozent entspricht. Viel Kursphantasie hängt vom Ausgang des aktuellen Weihnachtsquartals ab, wo die Apple-Verkaufszahlen nur von der Halbleiterknappheit eingebremst werden können. Hier ist zu hoffen, dass sich die überschüssige Nachfrage auf die Zukunft verteilt, wo die Chip-Knappheit der Vergangenheit angehören sollte. Sollte es eine Jahresendrally geben, ist Apple sicher an vorderster Front dabei. Im Zuge dessen ist ein Test des 156,97 US-Dollar Niveaus sehr wahrscheinlich. An der Unterseite ist der Wert gut vom Supportlevel bei 142,62 US-Dollar unterstützt. Als Ziel könnte das Niveau bei 160 US-Dollar dienen.