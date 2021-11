Wie gut "vertragen" sich Inflation und Aktien? Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass spätestens bei einer Inflation von 5% die Aktienmärkte in Schwierigkeiten geraten. Ist diesmal alles anders, nachdem die Aktienmäkte

Wie gut "vertragen" sich Inflation und Aktien? Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass spätestens bei einer Inflation von 5% die Aktienmärkte in Schwierigkeiten geraten. Ist diesmal alles anders, nachdem die Aktienmäkte am Freitag einmal mehr nach oben geschossen waren? Die Anleihemärkte spielen dagegen ein anderes Szenario als die Aktienmärkte: dort steigen die Renditen für kürzer laufende Anleihen deutlich, während sich die Zinskurve weiter verflacht. Mit anderen Worten: man erwartet, dass die Fed aufgrund der nicht allzu "vorübergehenden" früher mit Zinsanhebungen reagieren muß und damit dann die Konjunktur schwächt (daher fallen tendentiell die Renditen am längeren Ende). Auch das nicht unbedingt optimal für Aktien..

Das Video "Inflation und Aktien: Geht das gut?" sehen Sie hier..