Kann die MTU-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 205 Euro steigern, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne ermöglichen.

Wegen der zuweilen heftigen Kursschwankungen innerhalb kurzer Zeit hält sich die MTU Aero Engines-Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0) häufig am oberen oder am unteren Rand der Top/Flop-Listen im DAX auf. Mit einem Kursanstieg von nahezu sechs Prozent im Verlauf der vergangenen Woche führt die Aktie des Triebwerkherstellers die Performanceliste des DAX nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen trotz der reduzierten Umsatzerwartung für diesen Zeitraum an.

In den neuesten Expertenanalysen wird die Aktie wegen der hohen Profitabilität trotz sinkender Umsätze mit Kurszielen von bis zu 242 Euro (Kepler Cheuvreux) als kaufens- oder zumindest haltenswert eingestuft. Kann sich die MTU-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder dem Kursniveau von Ende September 2021 im Bereich von 205 Euro annähern, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne ermöglichen.