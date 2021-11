Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Kambi to Provide Sportsbook to Desert Diamond Casinos in Multi-Year Partnership (PLX AI) – Kambi Group plc signs multi-year partnership with Desert Diamond Casinos, an enterprise of the Tohono O’odham Nation.Kambi to provide its online and on-property sportsbook to Desert Diamond Casinos in Arizona