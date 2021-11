Den letzten markanten Höhepunkt markierte der Aluminium-Future zuletzt in 2011 um 2.500 US-Dollar je Tonne, anschließend ging das Industriemetall in einen Abwärtstrend über und fiel bis Anfang Oktober 2019 auf einen Tiefstand von gerade einmal 1.110 US-Dollar zurück. Nach einer volatilen Stabilisierungsphase in diesem Bereich zogen die Preise ab März 2020 dynamisch an und konnten bis Anfang dieses Jahres in den Bereich von 2.200 US-Dollar vordringen. Nach einem kurzen Pullback ging es wenig später auch schon wieder auf 2.882 US-Dollar weiter steil aufwärts. In den letzten Tagen kam es jedoch zu vermehrten Gewinnmitnahmen und Abschlägen auf 2.518 US-Dollar. Das liefert klare Hinweise auf eine bevorstehende Konsolidierung, die nach der steilen Rallye der letzten Monate schon längst überfällig war.

Leichte Entspannung

Die Mitte Oktober eingeleitete Konsolidierung beim Aluminium-Future findet bei rund 2.500 US-Dollar und somit den Hochs aus 2011 eine kurzfristige Unterstützung vor. Aus technischer Sicht dürfte die aktuell laufende Abwärtsbewegung jedoch an dieser Stelle nicht enden, weitere Abschläge sollten darunter in den nächstgrößeren Unterstützungsbereich um das 61,8 % Fibonacci-Retracement bei 2.200 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. Nur ein solches Szenario wurde eine harmonische dreiwellige Konsolidierungsbewegung hervorbringen. Entsprechend würde sich ein solcher Fall für ein kurzfristiges Short-Investment anbieten. Auf der Oberseite könnte dagegen noch einmal ein Anstieg zurück an 2.690 US-Dollar erfolgen. Aber erst oberhalb der aktuellen Rekordstände von 2.882 US-Dollar dürften Bullen wieder angreifen und zu Gewinnen an 3.209 US-Dollar führen.