Seit dem Corona-Tief im März letzten Jahres hat sich die Aktie verdoppelt auf aktuell 216 Euro. Allzeithoch! Die Rallye dürfte weitergehen. Vakuumpumpen kommen insbesondere bei der Produktion von Microchips zum Einsatz. Hier sind Reinraumbedingungen erforderlich, damit beispielsweise Wafer nicht verunreinigt werden. In den ersten neun Monaten stieg der Auftragseingang um 50% auf 691 Millionen und markierte damit einen Firmenrekord. Die „Chipkrise“ dürfte uns noch bis weit ins kommende Jahr beschäftigen, so daß ein Ende der Bonanza am Firmensitz im hessischen Asslar nicht absehbar ist. Soeben legte Pfeiffer Vacuum 9-Monatszahlen vor, die es in sich haben: Der Konzernumsatz stieg um 27% auf die Bestmarke in Höhe von 575 Millionen. Auch der Auftragsbestand zum 30.9. erreichte mit 239 Millionen ein neues Rekordniveau. Kein Wunder, daß der Vorstand schon das dritte Mal in diesem Jahr die Prognose anhebt. Die Hessen erwarten nunmehr für den laufenden Turnus Erlöse in Höhe von 730 bis 750 Millionen (bisher: 710 bis 730 Millionen). Die Ebit-Marge soll unverändert zwischen 12 und 13% landen. Die neue Vorstandschefin Britta Giesen stellt für 2022 eine weitere, kräftige Umsatzsteigerung in Aussicht und eine erhebliche Verbesserung der Profitabilität. Vor einiger Zeit erlangte der Wettbewerber Busch in einer „Schlammschlacht“ die Kontrolle in Asslar mit einem Anteil von aktuell 63%. Aufsichtsratsvorsitzende ist Ayla Busch, Gesellschafterin des Konkurrenten. Früher oder später kann es zu einer kompletten Übernahme kommen mit vermutlich kurstreibender Wirkung. Busch regiert mit starker Hand, unter anderem wurde der Vorstand ausgetauscht. Im Falle eines Zusammenschlusses dürften beträchtliche Synergien entstehen. Pfeiffer Vacuum kommt derzeit auf einen Börsenwert von 2,1 Milliarden. Nicht zu viel für einen Weltmarktführer. Das KGV (2021) ist mit rund 30 vertretbar angesichts der hohen Wachstumsraten. Pfeiffer Vacuum profitiert zum einen von den Engpässen in der Halbleiterindustrie zum anderen von langfristigen Trends: Digitalisierung, Energiewende, Bio- und Nanotechnologie. Außerdem versprüht die Aktie Übernahmephantasie. Fazit: Kaufen!