Mit Spannung wurde der Zahlenveröffentlichung von Newmont entgegengesehen. Nach der Zahlenveröffentlichung setzte allerdings eine gewisse Ernüchterung ein. Zum einen konnten die präsentierten Q3-Daten nicht überzeugen. Zum anderen musste Newmont die Prognosen für das Gesamtjahr 2021 etwas zurücknehmen.

Der Kursrückgang im Anschluss an die Zahlenveröffentlichung hat die Aktie nun aus charttechnischer Sicht in die Bredouille gebracht. Bleiben wir zunächst bei diesen Aspekten. Um die aktuelle Lage adäquat darzustellen, haben wir einen 3-Jahres-Chart bemüht.



Ende September / Anfang Oktober versuchte sich die Aktie zunächst an einer Bodenbildung im Bereich von 55 / 53 US-Dollar. Ein vielversprechender Vorstoß in Richtung 60 US-Dollar schien das Ende der Bodenbildung einzuläuten, doch dann kamen die Quartalsergebnisse und Newmont Corp. fand sich schnell im Unterstützungsbereich 55 / 53 US-Dollar wieder.

Sollte es nunmehr zu einem Rücksetzer unter die 53 US-Dollar kommen, könnte es für die Aktie weiter in Richtung 50+ US-Dollar oder gar 45 US-Dollar gehen. Ein Vorstoß über die 60 US-Dollar würde hingegen die Lage etwas entspannen.

Newmont Corp. legte ein sehr durchwachsenes Zahlenwerk vor. Die Goldproduktion ging im dritten Quartal 2021 auf 1,45 Mio. Unzen zurück; nach 1,54 Mio. Unzen im 3. Quartal 2020. Die AISC stiegen auf 1.120 US-Dollar; nach 1.020 US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Das hatte Auswirkungen auf die Finanzergebnisse. Umsatz und Gewinn gingen im Jahresvergleich zurück. So wies Newmont für den Berichtszeitraum einen Nettoverlust (nach GAAP) in Höhe von -8 Mio. US-Dollar aus. Im Vorjahresquartal wurde noch ein Nettogewinn in Höhe von 611 Mio. US-Dollar erzielt. Um Sondereffekte bereinigt wies Newmont einen Nettogewinn in Höhe von 483 Mio. US-Dollar aus; nach 697 Mio. US-Dollar im Vorjahresquartal. Der wichtige free cash flow reduzierte sich im aktuellen Berichtszeitraum auf 0,735 Mrd. US-Dollar; nach 1,301 Mrd. US-Dollar im Vorjahresquartal.

Newmont passte zudem seine Prognose für das Gesamtjahr 2021 an. Statt der zuvor erwarteten Jahresproduktion in Höhe von 6,5 Mio. Unzen Gold, erwartet Newmont nunmehr „nur“ 6,0 Mio. Unzen in 2021