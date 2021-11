Seit grob einem Jahr schwankt die Aktie des Triebwerkherstellers MTU zwischen den Kursmarken von 186,00 und 224,90 Euro grob seitwärts und ließ mit handfesten Signalen bislang auf sich warten. In dem abgelaufenen Monat unterschritt die Aktie sogar die untere Unterstützungsebene und drohte damit ein größeres Verkaufssignal zu aktivieren. Dies konnte jedoch mit großer Anstrengung bullischer Marktteilnehmer verhindert werden und brachte Kursgewinne bis an den laufenden, aber untergeordneten Abwärtstrend um 195,50 Euro hervor. Gelingt es diese Barriere aus dem Weg zu räumen, könnten sehr kurzfristig orientierte Swing-Trader wieder voll auf ihre Kosten kommen.

Bärenfalle hat zugeschnappt

Aktuell tut sich MTU mit einem weiteren Anstieg über den laufenden Abwärtstrend noch schwer, unter technischen Aspekten kann ein derartiges Szenario erst oberhalb eines Kursstandes von mindestens 197,75 Euro auf Tagesschlusskursbasis abgeleitet werden. Dann wären zeitnahe Kursgewinne bis an 204,40 und darüber 214,50 Euro vorstellbar. Im besten Fall steuert der Wert noch einmal die obere Begrenzung um 224,90 Euro an. Sollte MTU allerdings an der Abwärtstrendlinie deutlich abprallen und mindestens unter die Kursmarke von 182,50 Euro zurücksetzen, würde dies erneut Befürchtungen auf eine bärische Auflösung der Seitwärtskonsolidierung mit Zielen bei 174,64 und 168,25 Euro wecken.