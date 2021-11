Solange der Unterstützungsbereich zwischen 28,00 und 29,10 US-Dollar per Wochenschlusskurs verteidigt wird, bleiben weitere Zugewinne an das nächsthöhere Ziel gelegen um die Zwischentiefs aus Ende Februar möglich, darüber würde schließlich das 61,8 % Fibonacci-Retracement in den Fokus der Investoren rücken. Investierte Anleger können ihre Stopps nun merklich nachziehen, ein Niveau von über 27,56 US-Dollar gemessen am Basiswert wird jedoch nicht favorisiert. Insgesamt wurde durch den Anstieg über die Barriere der letzten Monate nun ein klarer Boden abgeschlossen und vermittelt mittelfristig weiter steigende Notierungen.

Mittelfristig im Aufwind

Die Anzeichen für eine Rallyefortsetzung in den Bereich von zunächst 36,47 und übergeordnet 39,73 US-Dollar stehen aus technischer Sicht sehr günstig, bis dahin könnte sich ein frischer Long-Einstieg über entsprechend gehebelte Papiere durchaus noch auszahlen. Kritisch wäre dagegen ein Rückfall unter glatt 28,00 US-Dollar zu bewerten, dies könnte nämlich Abschläge zurück auf den EMA 50 bei 25,96 US-Dollar forcieren.