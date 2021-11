Die Aktienmärkte steigen weiter - heute erreicht der Dow Jones erstmals die Marke von 36.000 Punkten - während die Anleihemärkte klare Warnsignale geben. Wer hat Recht? Die Aktienmärkte glauben, die Inflation sei vorüber

Die Aktienmärkte steigen weiter - heute erreicht der Dow Jones erstmals die Marke von 36.000 Punkten - während die Anleihemärkte klare Warnsignale geben. Wer hat Recht? Die Aktienmärkte glauben, die Inflation sei vorübergehend, ebenso der Marterialmangel und die Lieferengpässe. Die Anleihemärkte glauben das nicht - und preisen bereits Zinsanhebungen durch die Fed wegen anhaltend hoher Inflation ein. Vielleicht könnte man es so sagen: die Aktienmärkte sind wie Katzen - die fressen immer weiter, solange im Napf Futter ist. Die Anleihemärkte aber versuchen, hinter die Kurve zu blicken. Welcher Markt die Dinge richtihger einschätzt, dürfte schon in dieser Woche klarer werden mit der Fed-Sitzung und den Sitzungen der Bank of England sowie der australischen Notenbank!

