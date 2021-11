Erbe, Unternehmensverkauf, Auszahlung der Lebensversicherung, es gibt einige Gründe, warum Menschen auf einmal über einen größeren Geldbetrag verfügen.

Eigentlich ein Grund zu Freude, ist es in der heutigen Zeit für viele Menschen mitunter auch eine große Last. Denn wer einen größeren Geldbetrag länger auf seinem Girokonto liegen lässt, bekommt schnell einen teuren Anruf von seinem Bankberater. Denn immer mehr Bankkunden müssen für ihr Guthaben auf dem Konto Gebühren zahlen.

Dabei stellt man derzeit eine große Dynamik bei Negativzinsen fest. Ein Ende des Trends ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, allein im dritten Quartal dieses Jahres haben 30 Kreditinstitute ihre bereits bestehenden Regelungen verschärft. Die meisten Sparkassen und Banken orientieren sich bei der Höhe des Verwahrentgelts an dem Zins von 0,5 Prozent, den sie auf einen Teil ihrer überschüssigen Einlagen der Europäischen Zentralbank bezahlen müssen. Doch 13 Instituten ist das nicht genug. Sie erheben sogar Strafzinsen von 0,55 bis zu 1,0 Prozent. Zeitgleich steigt in Deutschland die Inflation. Bundesbankpräsident Jens Weidmann rechnet beispielsweise damit, dass sich die Teuerungsrate zum Jahresende in Richtung fünf Prozent bewegen könnte. Auch wenn der Sommer in Deutschland vorbei ist, unter diesen Voraussetzungen schmilzt das Geld der Sparer wie das Eis in der Sonne.

Wohin mit dem Geld?

Wohin mit dem Geld? Diese Frage bereitet derzeit vielen Anlegern schlaflose Nächte. Bis vor wenigen Monaten war Inflation noch kein Thema. Viele Deutsche entgingen den Strafzinsen, indem sie auf das Bargeld auswichen. Geparkt im Bankschließfach oder im heimischen Tresor war das Barvermögen sicher vor dem Negativzins der Bank. Ende Mai 2021 waren von der Bundesbank ausgegebene Banknoten im Wert von 839 Milliarden Euro im Umlauf, 52 Milliarden oder 6,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Vor der Inflation ist das Bargeld aber auch im Tresor nicht sicher. Nominal wird sich der Wert nicht verändern, aber die Kaufkraft sinkt bei fünf Prozent pro Jahr rapide. Auch sollten Anleger sich nicht der Hoffnung hingeben, dass die zuletzt wieder gestiegenen Verbraucherpreise zu höheren Zinsen führen werden. Die Europäische Zentralbank betont immer wieder, dass sie an der Nullzinspolitik festhalten werde. Priorität sei es, die Konjunktur nach der Coronakrise wieder anzukurbeln, so EZB-Chefin Christine Lagarde.