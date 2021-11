Starker Novemberstart im DAX an der Range-Oberkante von 15.800 Punkten. Welche Storys wurden am Aktienmarkt heute bewertet?

Starker Novemberstart im DAX an der Range-Oberkante von 15.800 Punkten. Welche Storys wurden am Aktienmarkt heute bewertet?

Ask 10,54

Ask 10,54

Ask 10,18

Ask 10,18

Ausbruch im DAX vollzogen

Die neue Handelswoche zeigte direkt zum Start eine Fortsetzung der Aufholjagd des Freitags, bei dem die Verluste komplett aufgeholt werden konnte.

Im Livestream am Morgen mit Andreas Bernstein blickten wir auf die ersten starken Notierungen der Vorbörse und das Gesamtbild des Index im Tageschart.

Der DAX startet damit bereits in der Vorbörse nahe der 15.800 in den November. Die 15.700 und damit das Level der Erholung vom Freitag wurde dabei locker übertroffen und mit 15.770 Punkten ein weiterer Schritt in Richtung Oktoberhochs aufgezeigt.

Andreas Bernstein ging dabei auf die Charttechnik beim DAX ein und schaute auf die jüngsten Ergebnisse des G20 Gipfels aus Rom. Hier wurde vor allem ein Zollstreit zwischen der EU und den USA beigelegt, der aus der Ära Donald Trump noch stammt.

Zudem standen die großen Wirtschaftsdaten und Impfquoten im Fokus, die bei einigen Unternehmen zu ethischen Fragen führten. Dürfen alte Impfdosen an andere Länder gespendet werden oder müssen Sie vernichtet werden? In dem Zusammenhang blickten wir auf die beiden Unternehmen Moderna und BioNTech.

Weitere Quartalszahlen des Tages, wie von Ryanair, sind neben den Terminen des Tages für Ihre Vorbereitung mit aufgelistet gewesen. Darauf baute unser Händler Stephan dann zum Mittag nahtlos auf:

Der DAX konnte bis dahin den morgendlichen Drive beibehalten und sich in Richtung 16.000 weiter an der Oberseite des Chartbildes orientieren. Damit folgt er den US-Indizes, die in der Vorwoche bereits neue Rekorde schrieben.

Darauf ging unser Händler Stephan in diesem Interview näher ein. Quartalszahlen bewegten zudem weiter die Märkte und begeisterten teilweise die Anleger. Nur teilweise, wie der Blick auf Starbucks zeigte. Das Unternehmen hat in China Wachstumssorgen, wie der Blick auf die aktuelle Bilanz offenbarte. Ein leichterer Aktienkurs war die Folge.

Dafür lief es bei Ryanair sehr gut. Das erste Quartal mit Gewinn seit dem Pandemiebeginn konnte gemeldet werden. Wie entwickelte sich der Aktienkurs im Vergleich mit der Deutschen Lufthansa?

Bis fast 15.850 Punkte stieg der DAX in der Vormittagszeit und schloss damit die Kurslücke aus Anfang September. Sie galt als Anziehungspunkt unter Charttechnikern und ist nun auch ein weiterer Punkt, der erst einmal abgearbeitet wurde.

Im weiteren Verlauf konsolidierte der Markt unter geringem Volumen. Immerhin war in einigen Bundesländern heute Feiertag und wenig Bereitschaft zu neuer Volatilität vorhanden. Zudem waren die Einzelhandelsdaten schwächer als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Umsätze der Einzelhändler preisbereinigt um 2,5 Prozent, nachdem sogar ein leichter Anstieg der Erlöse von 0,4 Prozent erwartet worden war.

Ein Re-Test der vorbörslichen Niveaus fand am Nachmittag statt, als der Dow Jones direkt nach seinem Handelsauftakt die neue Kurslücke auf der Oberseite wieder geschlossen hatte. Der Rücklauf zur und knapp über die 15.800 war jedoch ein stabiles Zeichen, welches vom DAX beim Start in den Oktober ausging. Denn in den USA gab es erneut Rekorde zu vermelden.

Der Tagesverlauf zeigt die abwechselnden Bewegungsimpulse von heute noch einmal deutlich auf:

Dabei sank die Volatiliät auf 90 Punkten zurück, wenn man die morgendliche Kurslücke nicht mit einrechnet. Diese blieb weiterhin geöffnet.

Alle entsprechenden Tagesparameter vom DAX-Handelstag sind hier aufgeführt:

Eröffnung 15.764,55 Tageshoch 15.849,40 Tagestief 15.760,35 Vortageskurs 15.688,77 Schlusskurs 15.806,29

Was gab es für Bewegungen bei den einzelnen DAX-Aktien?

Blick auf die DAX-Aktien

Nach den Einzelhandelszahlen sanken heute Konsumtitel wie eine Puma. Der Wert verlor rund ein Prozent entgegen dem Trend am Gesamtmarkt.

Tagesgewinner war Fresenius Medical Care, die einige Verluste der letzten Wochen damit wieder aufholen konnte. Auch eine Deutsche Bank profitierte, denn zur Wochenmitte wird die US-Notenbank Fed ihren Plan für die weitere Zinspolitik der USA bekanntgeben. Steigende Zinsen sind ein guter Nährboden für die Geschäfte von Investmentbanken.

Alle Tops und Flops des heutigen Handelstages sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?

DAX-Tageschart hellt sich deutlich auf

Mit dem Erreichen und dem Schlusskurs über 15.800 Punkten hat sich das Gesamtbild deutlich aufgehellt. Der Index hat zwar eine Kurslücke hinterlassen, doch der Bereich um 15.800 gilt immer wieder als Dreh- und Angelpunkt am Markt und könnte dort einen weiteren Impuls auslösen. Dieser wäre technisch bis 16.000 Zähler zu sehen.

Mit Blick auf den Tageschart bleibt es daher spannend, ob diese Aufwärtsdynamik direkt am Dienstag fortgesetzt werden kann:

Auf diese charttechnische Konstellation und spannende Einzelwerte gehen wir auch morgen wieder gegen 8.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal der LS-Exchange ein und sprechen später mit Ingmar Königshofen auf diesem Kanal über das Marktgeschehen.

Weitere Informationen

von der LS-Exchange sind auf Facebook , Twitter und Instagram unter diesen Kanal-Namen zu finden:

Kanäle der LS Exchange

Einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.

Weitere Informationen

von der LS-Exchange sind auf Facebook , Twitter und Instagram unter diesen Kanal-Namen zu finden:

Einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.