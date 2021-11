Dieses Jahr ist tendenziell von einer Korrektur bei dem Industriemetall Platin geprägt, ausgehend von dem Verlaufshoch bei 1.339 US-Dollar aus Ende Februar ging es bis auf 905,13 US-Dollar bis Ende September abwärts. Dabei wurden zahlreiche Unterstützungen gebrochen, aber ausgerechnet am 50 % Fibonacci-Retracement setzte schließlich eine Trendwende ein und brachte Zugewinne auf über 1.000 US-Dollar hervor. Aktuell kämpft der Platin-Future um ein Weiterkommen mit dem EMA 50, ein Anstieg über die aktuellen Quartalshochs könnte eine zweite Kaufwelle an den übergeordneten Abwärtstrend auslösen und würde sich entsprechend gut für Long-Positionen anbieten.

Gegenbewegung läuft

Sobald mindestens ein Kursniveau von 1.073 US-Dollar per Wochenschlusskurs vorliegt, steigt die Chance auf einen Rücklauf zunächst 1.110 und darüber sogar 1.143 US-Dollar für den Platin-Future spürbar an und würde sich für ein entsprechendes Long-Investment auf kurzfristiger Basis anbieten. Der weitere Werdegang müsste an entsprechender Stelle erneut ausgewertet werden. Sollte es dagegen unerwartet unter 1.020 US-Dollar abwärts gehen, würde dem Platin-Future ein Test des EMA 200 im Bereich von 986,26 US-Dollar drohen. Ab 950,00 US-Dollar sollten aber wieder vermehrt Käufer in den Markt zurückkommen.