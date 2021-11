DAX - Kurs auf 16.000 Punkte?

Damit könnte der DAX nun Kurs auf die runde Marke von 16.000 Punkten und das Allzeithoch bei 16.030 Punkten nehmen. In diesem Bereich verläuft im Monatschart aber der obere Fiboancci-Fächer, wo der DAX in den Vormonaten immer wieder nach unten abgeprallt war. Die Luft nach oben bleibt für den DAX also dünn.

Zudem hat der DAX auf der Oberseite alle Gaps geschlossen, auf der Unterseite aber noch zahlreiche offene Gaps. Gaps werden in der Regel wieder geschlossen, daher ist der aktuelle Anstieg im DAX auf wackeligem Untergrund gebaut.