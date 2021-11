Mit ruhiger Hand im Prognosezirkus

Vor allem neue Anlegerinnen und Anleger, die in den zurückliegenden 18 Monaten die Kapitalmärkte als Alternative zum Sparbuch für sich entdeckt haben, kennen bisher überwiegend nur eine Richtung; die nach oben.

Vor allem neue Anlegerinnen und Anleger, die in den zurückliegenden 18 Monaten die Kapitalmärkte als Alternative zum Sparbuch für sich entdeckt haben, kennen bisher überwiegend nur eine Richtung; die nach oben. Das wird sich früher oder später ändern; das ist sicher. Insofern geht es um Orientierung in schwieriger werdenden Marktumfeldern.

Vielfach versprechen sich Anlegende Hilfestellung von Expertinnen und Experten, die die Märkte bereits seit Jahren begleiten und ihren Blick in die Zukunft auch gerne formulieren. Doch wenn man mal ehrlich ist, müssen wir uns alle eingestehen, dass niemand in der Lage ist, die Zukunft seriös vorherzusagen. Und doch wird in der Finanzbranche immer wieder so getan, als würde man genau das können – Irrtum!