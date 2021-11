Aktien – Freundlicher Wochenstart

Trotz des freundlichen Wochenstarts geben sich einige Analysten zurückhaltend, was die aktuelle Woche an den deutschen Aktienbörsen angeht. Denn die wieder zunehmenden Infektionszahlen in der Corona-Pandemie in etlichen Ländern und die damit einhergehenden Befürchtungen neuerlicher Einschränkungen könnten die Anleger wieder verunsichern, heißt es.

Von der Pandemie abgesehen dürften Inflation und Geldpolitik erneut einflussreiche Faktoren für das Marktgeschehen bleiben. Hier kommt in den nächsten Tagen etliches Neues, allem voran das Ergebnis der Ratssitzung der US-Notenbank Fed. Von diesem erwarten sich die Marktteilnehmer Hinweise auf ein Zurückfahren des Anleihekaufprogramms sowie generell auf eine straffere Geldpolitik. Daneben stehen das Ergebnis der Ratssitzung der Bank of England, der Bericht der Bank of Japan sowie Inflationszahlen aus der Eurozone.