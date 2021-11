Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder dem Niveau von Anfang September 2021 im Bereich von 65 Euro annähern, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Trotz der deutlichen Kurserholung vom 2.11.21 belegt die Aktie des weltweit führenden Anbieters von Dialyseprodukten und- dienstleistungen Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802) mit einem Kursrückgang von sechs Prozent innerhalb der vergangenen 12 Monate den letzten Platz aller DAX-Werte. Am 1.11.21 näherte sich die Aktie mit einem Tagestief von 57,78 Euro sogar dem 12-Monatstief bei 55,18 Euro an.

Nach den durch die Corona-Krise mitverursachten schwachen Zahlen für das dritte Quartal konnte die als stark unterbewertet eingeschätzte Aktie, die in den aktuellsten Analysen von JP Morgan und Jefferies & Company mit Kurszielen im Bereich von 60 bis 60,80 Euro auf „Verkauf“ gestellt wurde, um vier Prozent auf 61,40 Euro zu. Kann sich die Aktie trotz der negativen Analysteneinschätzungen in den nächsten Wochen zumindest wieder dem Niveau von Anfang September 2021 im Bereich von 65 Euro annähern, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.