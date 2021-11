Einen spannenden Deal, der gleich drei ehemals produzierende Minen umfasst, meldet Goldplay Mining aus Portugal.

Bislang hatte Goldplay Mining ( TSXV AUC / Frankfurt 9FY ) vor allem von seinen vielversprechenden Kupfer- und Goldprojekten in Kanada berichtet, wo man bereits gute Fortschritte erzielt hat. Doch im Hintergrund trieb CEO Catalin Kilofliski auch die Aktivitäten der Gesellschaft in Portugal voran – und konnte nun eine Explorations- und Konzessionsvereinbarung direkt mit der portugiesischen Regierung in Bezug auf gleich vier spannende Projekte melden!

Zu den Projekten gehört die historische Kupfermine Miguel Vacas in der zuletzt 1986 im Tagebau Kupfer gefördert wurde. Laut dem Unternehmen lag der Kupferpreis damals bei lediglich 0,60 USD pro Pfund. Die in der Vergangenheit gemessenen Produktionsgehalte betrugen 1,2 bis 1,4% Kupfer, was durch Grabenproben von Rio Narcea Gold Mines bestätigt wurde. Diese erbrachten 13,5 Meter mit 1,6% Kupfer sowie 13,6 Meter mit 1,6% Kupfer vom nördlichen bzw. südlichen Teil der Grube. Dabei erstreckte sich die bekannte Vererzung über eine Länge von mehr als 2,2 Kilometern, wovon allerdings weniger als 15% abgebaut wurden. Historische Bohrungen nahe der Oberfläche von Colt Resources erbrachten zudem 1,79% Kupfer über 11,63 Meter ab einer Tiefe von nur 60 Metern. Darunter war auch ein Abschnitt mit 3,35% Kupfer über 3,35 Meter.

Sehr interessant klingt auch die Kupfer- und Goldmine Mostardeira, in der in der Vergangenheit Kupfer produziert wurde, wobei sich die Aktivitäten zum größten Teil entlang einer hochgradigen Kupfer- und Goldscherzone (zwischen 2 und 5 Metern) zogen, die in kleineren, ausgewählten Abschnitten mehr als 5% Kupfer aufwies! Historische Grabenproben weisen z.B. 2,6 Meter mit 4,15 g/t Gold und 0,40% Kupfer sowie 3,60 Meter mit 2,40 g/t Gold, 0,82% Kupfer und 80 g/t Silber nach. Gesteinsproben erbrachten bis zu 11,20 g/t Gold. Die Scherzone wurde auf mindestens 700 Metern im Streichen entwickelt und bleibt in beide Richtungen offen.

Hinzu kommt die Kupfer- und Goldmine Bugalho, wo Schüttgutproben bis zu 10,97 g/t Gold, 5,36% Kupfer und 20 g/t Silber erbrachten. Hier, so Goldplay, kann die Vererzung auf rund 5 Kilometer im Streichen kartographiert werden. Sie enthält drei Hauptadern mit bis zu 1,3 Metern Mächtigkeit.

Und last but not least umfasst die Vereinbarung das Goldprojekt Almagreira, das Anfang der 80er Jahre von Rio Tinto untersucht wurde. Es liegen begrenzte, historische Bohrdaten vor, darunter 2,47 Meter mit 2,44 g/t Gold; 2 Meter mit 3,7 g/t Gold und 0,75 Meter mit 5,77 g/t Gold.

Fazit: Diese ersten verfügbaren Daten zu den neuesten Projekten von Goldplay Mining lesen sich sehr vielversprechend, vor allem wenn man bedenkt, dass der Kupferpreis zum ersten Mal seit rund zehn Jahren wieder an die Marke von 10,000 USD pro Tonne geklettert ist! Es ist also kein Wunder, dass Goldplay-CEO Catalin Kilofliski sehr erfreut über die Vereinbarung mit der portugiesischen Regierung ist. Nicht zu Unrecht weist Herr Kilofliski darauf hin, dass auch in der EU der Bedarf an Metallen wie Kupfer angesichts der verstärkten Ausrichtung auf Erneuerbare Energien und Elektromobilität fortlaufend steigen wird.

