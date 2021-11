Gold steuert erneut den markanten Preisbereich 1.800 US-Dollar / 1.830 US-Dollar an.

Gold steuert erneut den markanten Preisbereich 1.800 US-Dollar / 1.830 US-Dollar an. In den letzten Wochen und Monaten scheiterte das Edelmetall mehrere Male mit entsprechenden Versuchen, diese Hürde zu meistern bzw. diesen Knoten zum Platzen zu bringen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 25.10. hieß es unter anderem „[…]Gold hat es nun (einmal mehr) in der Hand, den Knoten platzen zu lassen. Hierzu müsste das Edelmetall „nur“ über die Zone 1.800 US-Dollar / 1.830 US-Dollar. Ein signifikanter Ausbruch über die 1.830 US-Dollar würde die Karten auf der Oberseite neu mischen. Obacht ist dennoch geboten. Bereits ein Rücksetzer unter die wichtige Unterstützung von 1.750 US-Dollar könnte Gold aus charttechnischer Sicht in Bedrängnis bringen. Richtig heikel würde es werden, sollte Gold unter die 1.720+ US-Dollar abtauchen. Hier liegt ein markanter Doppelboden. In diesem Fall müsste mit einer Ausdehnung der Bewegung auf 1.675 US-Dollar gerechnet werden.“

Die beiden Preisbereiche 1.720+ US-Dollar und 1.800 / 1.830 US-Dollar bestimmen unverändert das Handelsgeschehen bei Gold. Der Umstand, dass Gold jedoch zuletzt das Handelsgeschehen von der Zone 1.720+ US-Dollar fernhalten konnte, nährt zumindest die Hoffnung darauf, dass das Edelmetall weiter nach oben will. „Nur“ der Deckel im Bereich von 1.800 / 1.830 US-Dollar sitzt eben derzeit noch fest…

Die Finanzmärkte steuern auf richtungsweisende Handelstage zu. Die nächsten Tage sind gespickt mit zahlreichen Konjunkturdaten. Nicht zuletzt wird die Fed am morgigen Mittwoch (03.11.) mit ihrer Leitzinsentscheidung und begleitenden Kommentaren im Fokus stehen. Nicht minder spannend dürfte es am Freitag werden, wenn der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober präsentiert wird.

Kurzum. Für Gold gilt es nun. Dass sich das Edelmetall jedoch unmittelbar vor der Leitzinsentscheidung der Fed noch aus der Deckung wagen könnte, ist eher nicht zu erwarten. Ein Ausbruch über die 1.830 US-Dollar würde die Karten aus charttechnischer Sicht neu mischen. Gleiches gilt beim Blick auf die Unterseite. Sollte es hier zu einem Rücksetzer unter die 1.720 US-Dollar oder gar 1.675 US-Dollar kommen, wäre Obacht geboten.