Der Arca Gold Bugs Index legte Ende September den Grundstein für eine veritable Erholung, in deren Verlauf er über die 260 Punkte vorstoßen konnte. Zuletzt ging dem Index jedoch die Puste aus. Neuer Schwung muss her!

Rückblick. Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung vom 23.09. befand sich der Index in einer schwierigen Phase. Damals hieß es unter anderem „[…] Als es aus charttechnischer Sicht jedoch darum ging, dem Vorstoß Relevanz zu verleihen, verließen den Index die Kräfte. Im Bereich der wichtigen Widerstandszone um 260 Punkte war dann erst einmal Schluss. Der Index geriet daraufhin unter Abgabedruck. Aktuell wird der Bereich um 240 / 238 Punkte einem Belastungstest unterzogen. Hier steht bereits ein Bruch zu befürchten, denn der Arca Gold Bugs Index ist schon leicht darunter abgetaucht. Kurzum. Sollte es nicht schleunigst zu einem Comeback des Index oberhalb von 240 Punkten (noch besser wäre ein Comeback oberhalb von 250 Punkten) kommen, könnte sich das Ganze auch bis in den Bereich der breit angelegten Unterstützungszone 230 / 200 Punkte ausdehnen…“

Für den Arca Gold Bugs Index kam es in den darauffolgenden Tagen zunächst knüppeldick. Der Index setzte unter die Zone 240 / 238 Punkte. Auch die wichtigen 230 Punkte konnten dem Druck nicht Stand halten. Schließlich bekam der Arca Gold Bugs Index im Bereich von 224 Punkten wieder „festen Boden unter die Füße“.

In der Folgezeit startete der Arca Gold Bugs Index eine kräftige Erholung, konnte den bis dato gültigen, kurzfristigen Abwärtstrend (rot) durchbrechen. Für den Index ging es zurück über die 250 Punkte. Temporär gelang ihm sogar die Rückeroberung des eminent wichtigen Widerstands bei 260 Punkten; also jenem Bereich, an dem er Anfang September noch scheiterte.

Leider verpasste es der Arca Gold Bugs Index in dieser wichtige Phase, aus seiner guten Ausgangsposition weiteres Kapital zu schlagen und die Erholung weiter auszudehnen. Stattdessen setzten Gewinnmitnahmen ein. Aktuell droht ein erneuter Test der Unterstützung bei 240 Punkten.

Kurzum. Die zögerliche Goldpreisentwicklung und der bislang sehr durchwachsene Verlauf der Quartalsberichtssaison im Gold-Silbersektor setzten dem Arca Gold Bugs zuletzt zu. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn der Index oberhalb von 240 / 238 Punkten verbleiben könnte. Sollte es erneut darunter gehen, ist Obacht geboten. Auf der Oberseite gilt: Ein Sprung über die 260+ Punkte käme einem Befreiungsschlag gleich.