Seit den Höchstständen aus Mitte 2017 bei 80,07 Euro ging es mit der Fresenius-Aktie steil bergab, erst in den Bereich um 58,96, später auf 38,28 Euro und Corona bedingt sogar 24,25 Euro bis Mitte März letzten Jahres. Seitdem konnte zwar eine Erholungsbewegung eingeleitet werden, diese scheiterte bereits im abgelaufenen Jahr an dem Widerstandsbereich um 45,88 Euro. Ende September dieses Jahres wurde aber auch dieser Aufwärtstrend gebrochen, größere Abschläge blieben jedoch aus. Im Bereich von 40,00 Euro versucht sich der Wert nun zu stabilisieren, hierfür bedarf es jedoch noch größerer Anstrengungen bullischer Marktteilnehmer, um eine entsprechend positive Signallage zu etablieren.

Kein leichtes Unterfangen

Obwohl kurzfristig Euphorie unter Anlegern herrscht, bedarf es für ein mustergültiges Kaufsignal mittelfristiger Tragweite eines Kurssprungs mindestens über 47,00 Euro. Bis dahin bleibt der Wert anfällig für Rücksetzer, vielleicht gelingt aber im Bereich von 40,00 Euro ein tragfähiger Boden. Dieser könnte sogar für ein kurzfristiges Long-Investment in Betracht gezogen werden, allerdings beherrscht noch immer große Volatilität das Handelsgeschehen in der Fresenius-Aktie! Ein eindeutiges Verkaufssignal würde sich dagegen unterhalb der Oktobertiefs von 39,12 Euro ergeben, in diesem Szenario müssten Abschläge auf rund 35,00 und darunter vielleicht sogar noch 31,03 Euro zwingend einkalkuliert werden.