Es hätte ein wichtiger Befreiungsschlag werden können, wurde es aber nicht. Die Aktie des Goldproduzenten Gold Fields lief mit großer Vehemenz den Widerstandsbereich um 10,0 US-Dollar an, verpasste es aber im entscheidenden Moment, über die 10,0 US-Dollar zu setzen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Gold Fields vom 16.10. hieß es unter anderem „[…] Mit beachtlicher Aufwärtsdynamik überwand die Aktie den Widerstand bei 9,0 US-Dollar. Der Widerstandsbereich um 9,5+ US-Dollar inkl. der dort verlaufenden 200-Tage-Linie erwies sich jedoch als harte Nuss. Der Aktie gelang es bislang nicht, diese Hürde zu meistern. Kurzum. Trotz des jüngsten Dämpfers hat sich die charttechnische Lage für die Aktie des Goldproduzenten Gold Fields zuletzt deutlich verbessert. Aus charttechnischer Sicht wäre es ideal, wenn der aktuell zu beobachtende Rücksetzer auf 9,0 US-Dollar begrenzt bleiben würde. Sollte es darunter gehen, wäre Obacht geboten. Bei einem Ausbruch über die 9,5+ US-Dollar würde eine Ausdehnung der Bewegung auf 10,0 US-Dollar winken.“

Kurzzeitig konnte Gold Fields am zweistelligen Kursbereich „schnuppern“, dann allerdings drehte der Wind. Gewinnmitnahmen setzten der Aktie zwischenzeitlich wieder zu. Die gute Ausgangsposition ist nach dem Rückzug unter die 9,5 US-Dollar erst einmal dahin. Nun muss es zunächst um „Schadensbegrenzung“ gehen. Vor diesem Hintergrund sollte ein Rücksetzer unter die 9,0 US-Dollar verhindert werden. Sollte es für die Aktie dennoch darunter gehen, ist Obacht geboten.

Dem Goldsektor stehen wichtige Handelstage ins Haus. Neben den eintrudelnden Quartalsergebnissen (u.a. wird Barrick Gold am 04.11. über den Verlauf des 3. Quartals berichten) dürfte es des Weiteren am Mittwoch (03.11., Leitzinsentscheidung der Fed) sowie am Freitag (05.11., US-Arbeitsmarktbericht für Oktober) spannend werden. Anders ausgedrückt: Nach dieser Handelswoche könnte der Goldsektor wissen, wo er steht.

Kurzum. Die aktuell bei Gold Fields zu beobachtenden Gewinnmitnahmen haben mit dem Rücksetzer unter die 9,5 US-Dollar bereits das erste charttechnische Porzellan zerschlagen, doch noch ist aus charttechnischer Sicht alles im grünen Bereich. Damit das auch so bleibt, sollte die Korrekturbewegung auf 9,0 US-Dollar begrenzt bleiben. Auf der Oberseite gilt: Ein Ausbruch über die 10,0 US-Dollar würde das Chartbild deutlich aufhellen.