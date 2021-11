Das Urteil wird in Kürze als erstes OLG-Urteil gegen Daimler im Dieselskandal rechtskräftig und kann dann wegweisend sein.

Mit Urteil vom 15. Oktober 2021 hat sich das Oberlandesgericht (OLG) Naumburg erneut auf die Seite eines klagenden Mercedes-Käufers gestellt. Es handelt sich um das erste OLG-Urteil gegen die Daimler AG im Dieselskandal, das in Kürze rechtskräftig wird. Die Richter bewerten die Kühlmittel-Solltemperatur-Regelung (KSR) als unzulässige Abschalteinrichtung. Der erfolgreiche Kläger wurde von der Kanzlei VON RUEDEN vertreten.

In dem Verfahren vor dem OLG Naumburg ging es um einen Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4 MATIC, der eine illegale Prüfstanderkennung nutzt: die Kühlmittel-Solltemperatur-Regelung. Daimler muss dem Kläger gegen Rückgabe des Fahrzeugs 16.543,40 Euro Schadensersatz zahlen (Az. 8 U 24/21). Das Urteil stützt sich unter anderem auf das BGH-Urteil vom 25. Mai 2020 im Rahmen des VW-Abgasskandals, demzufolge dem Käufer eines mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung versehenen Fahrzeugs Schadensersatzansprüche zustehen. Die KSR sorgt dafür, dass der Kühlmittelkreislauf im Prüfmodus kühler gehalten wird, wodurch die Stickoxid-Emissionen auf dem Prüfstand den gesetzlichen Grenzwert einhalten, nicht jedoch im Straßenbetrieb.

Die Besonderheiten des OLG-Urteils aus Naumburg

1. Das OLG Naumburg wertet die KSR als unzulässige Abschalteinrichtung – und zwar auch dann, wenn das Fahrzeug die Grenzwerte ohne diese Funktion einhalten würde. Das ist günstig für Fahrzeugkäufer, deren Fahrzeuge vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) noch nicht verpflichtend zurückgerufen wurden. „Der Senat erteilt damit der bisherigen Praxis des Kraftfahrt-Bundesamts eine Absage. Die Behörde hatte die Fahrzeuge nicht amtlich zurückgerufen, wenn sie die KSR nachweislich enthalten, aber bei abgeschalteter KSR die Grenzwerte einhalten“, erläutert Rechtsanwalt Manuel Müller von der Kanzlei VON RUEDEN, der das OLG-Urteil federführend erstritten hat.

2. Das Urteil wird voraussichtlich im November rechtskräftig, weil das OLG Naumburg keine Revision vor dem BGH zugelassen hat. Diese verbraucherfreundliche Entscheidung dürfte dann richtungsweisend für weitere Verfahren im Daimler-Abgasskandal werden.

3. Unwirksame Klausel im Darlehensvertrag: Das OLG Naumburg bestätigt mit dem Urteil die Auffassung der Rechtsanwaltskanzlei VON RUEDEN, dass die in Darlehensverträgen verwendete Klausel, mit der Ansprüche gegen konzernangehörige Unternehmen „gleich aus welchem Rechtsgrund“ an die Mercedes-Benz Bank AG abgetreten werden sollten, unwirksam ist. „Die Einschätzung des OLG Naumburg kann nun auch auf weitere dieser Fälle übertragen werden, sodass auch Verbraucher auf Schadensersatz klagen können, die das Fahrzeug über eine sogenannte Autobank finanziert haben“, so Manuel Müller.

Mercedes-Abgasskandal: Jetzt Schadensersatz einklagen!

Das aktuelle Urteil des OLG Naumburg knüpft an die Serie verbraucherfreundlicher Entscheidungen im Mercedes-Abgasskandal an: Die Naumburger Richter halten es für erwiesen, dass Daimler seine Kunden mit manipulierten Dieselfahrzeugen sittenwidrig und vorsätzlich geschädigt hat – so wie auch die Oberlandesgerichte Köln, Nürnberg und Frankfurt. Immer mehr Gerichte sehen in der Kühlmittel-Solltemperatur-Regelung eine illegale Prüfstanderkennung.

