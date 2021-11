Wer in die HHLA investiert, setzt auf die Erholung und das Wachstum der chinesischen Wirtschaft als Treiber des Handels und auf auch in Zukunft gute deutsch-chinesische Beziehungen.

Die rasche Erholung des Welthandels, Lieferengpässe und steigende Frachtraten rücken Aktien von Unternehmen der Logistik-Wertschöpfungskette vom Staplerhersteller über Speditionen und Reedereien bis zu Häfen und Flughäfen in den Anlegerfokus. Im europäischen Hafenvergleich nach Anzahl der bewegten Standard-Container (Twenty Foot Equivalent Unit, TEU) landet der Hamburger Hafen nach Rotterdam und Antwerpen auf Platz 3. Die Aktien der HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG (DE000A0S8488) liegen zu mehr als zwei Dritteln bei der Hansestadt Hamburg, zu 21 Prozent bei institutionellen Investoren und nur zu 10 Prozent im Streubesitz.

Beim aktuellen Kursniveau von knapp 20 Euro bringt die HHLA eine Marktkapitalisierung von 1,5 Mrd. Euro. Handelspartner Nummer 1 im Hafen Hamburg ist China: Laut Bloomberg wird gut die Hälfte des deutsch-chinesischen Handelsvolumens von 200 Mrd. Euro über den Hamburger Hafen verfrachtet, viermal so viel wie mit den USA, der Nummer 2. Erst kürzlich hat sich COSCO Shipping mit 35 Prozent am Containerterminal Tollerort beteiligt, einer HHLA-Tochter, die die Ladung/Löschung der weltgrößten Containerschiffe übernimmt. Die Volksrepublik China und ihre wirtschaftliche, aber auch politische Entwicklung stehen also sowohl für die Chancen als auch für die Risiken eines Investments in die HHLA.