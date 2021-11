Den letzten markanten Höhepunkt markierte das Wertpapier Anfang 2018 bei 45,20 Euro und ging anschließend in einen Abwärtstrend über. Ende 2019 versuchte die Aktie im Bereich von 32,50 Euro eine Stabilisierung zu vollziehen, die Corona-Krise zwang das Papier schließlich auf 15,40 Euro abwärts. Erst Ende letzten Jahres konnte ein untergeordneter Trendwechsel vollzogen werden, dieser brachte Kursgewinne an die besagte Hürde von 26,50 Euro hervor. Jetzt gilt es für ein Folgekaufsignal diesen Widerstand zu brechen.

Zweiten Anlauf gestartet

Oberhalb von 26,00 Euro steigt die Wahrscheinlichkeit eines Folgekaufsignals in Richtung des 200-Wochen-Durchschnitts bei 28,56 Euro merklich an, weitere Ziele lassen sich darüber bei 30,60 und 32,50 Euro für die HSBC-Aktie ableiten. Sollte erneut ein Abpraller an der aktuellen Hürde einsetzen, findet HSBC im Bereich von 24,00 Euro eine erste Unterstützung vor, darunter bei glatt 22,00 Euro Zählern.