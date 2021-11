S&P 500 weiter an oberer Trendkanalbegrenzung

Interessant sind bei der aktuellen Lage im Wochenchart die jüngsten CoT-Daten die am Freitag veröffentlicht wurden. Daraus ging hervor, dass die US-Profis ihre Short-Positionen auf den S&P 500 im Wochenvergleich deutlich erhöht haben. Während die Kleinanleger ihre Long-Positionen deutlich ausgebaut haben. In der Regel liegen die Profis langfristig richtig, was eher auf einen Abprall des S&P 500 an der oberen Trendkanalbegrenzung nach unten hindeutet.

