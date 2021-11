Wie kann für Anleger ein Ausweg aus dem Value-Growth-Dilemma aussehen?

20.10.2021

Bei Themeninvestments genau hinschauen

Themen- und trendgetriebene Aktieninvestments gewinnen zunehmend an Bedeutung. Bei aller Euphorie sollten sich Anleger aber auch hier mit den damit einhergehenden Risiken auseinandersetzen Christian Schmitt, Lead Portfolio Manager des Ethna-Dynamisch rät dazu, Themeninvestments und Megatrends differenziert zu betrachten und stets einen grundsätzlichen Blick auf die beteiligten Unternehmen bzw. deren Aktien zu werfen: „Heruntergebrochen auf das Wesentliche ist eine Aktie eine Beteiligung an einem Unternehmen. Der an der Börse gehandelte Preis stellt über die Bewertung die Verknüpfung zwischen Aktie und Unternehmen her. Megatrends versuchen ausschließlich den Bezug zum Unternehmen herzustellen und sagen nichts über die Bewertung der Aktie aus“, mahnt Schmitt zur Vorsicht. „Da selbst das beste Unternehmen der Welt ein schlechtes Investment darstellen kann, wenn man zu viel dafür bezahlt, ist die Bewertung für Investmententscheidungen keineswegs unerheblich. Umgekehrt hängt die heutige Bewertung einer Aktie stark vom künftigen Wachstum ab. Da dieses Wachstum per Definition mit einer signifikanten Unsicherheit behaftet ist, sollte jeder Anhaltspunkt, der diese Unsicherheit zu reduzieren hilft, willkommen sein.“ Entsprechend kann die Verknüpfung der unternehmerischen Entwicklung an einen Megatrend eine wertvolle Orientierung darstellen, so der Fondsmanager. Es gelte jedoch zu berücksichtigen, dass jene Unternehmen nicht zwingend auch in Zukunft noch Profiteure des angenommenen Wandels sein werden.

Bei Megatrends auf Unsicherheitsfaktoren achten

Je schnelllebiger ein identifiziertes Wachstumsfeld ist oder je tiefer es in der Zukunft liegt, desto mehr Unsicherheit begleitet den potenziellen Erfolg eines Unternehmens. Die Bewertung eines solchen Themen-Portfolios ist komplex. „Ein Screening der im Aktienkorb enthaltenen Einzelwerte ist unumgänglich. Nur so kann ein Eindruck davon gewonnen werden, wie nah die im Portfolio enthaltenen Werte tatsächlich am eigentlichen Megatrend liegen. So gibt es für speziellere Themen wie beispielsweise die Weltraumerforschung kaum fokussierte, börsengehandelte Unternehmen. Sind die Themen zu allgemein gehalten, wie beispielsweise Innovation oder Geschlechtergleichheit, könnte sich am Ende nahezu jeder Titel im Portfolio wiederfinden“, gibt Christian Schmitt zu Bedenken.