Nach einer mehrere Jahre andauernden Abwärtsbewegung setzte im Bereich von 83,11 Punkten im Oktober 2015 eine Trendwende bei dem Sektoren-Index zur Oberseite ein. Seither läuft eine steile Erholungsrallye, die sich zuletzt sogar noch ein Stück weit beschleunigt hatte. In diesem Jahr gelang es schließlich die markante Hürde um 1.000 Punkten dynamisch zu überwinden und in den Bereich von 1.120 Punkten zuzulegen. Damit sind weitere Gewinne nahezu vorprogrammiert und können über entsprechende Long-Positionen gecovered werden.

Keine Trendwendesignale in Sicht

Gelingt es dem Index über die Augusthochs von 1.122 Punkten per Wocheschlusskurs zuzulegen, werden weitere Gewinne in den Bereich von 1.146 und darüber an 1.202 Punkte ermöglicht. Aufgrund der anhaltenden Volatilität sollten Investoren aber mit weiten Stopps arbeiten. Für eine bärische Signalanlage müsste das Barometer dagegen mindestens unter 1.000 Punkte zurückfallen, dies ließe im Umkehrschluss Abschläge auf den EMA 200 im Bereich von 885 Punkten und einer dortigen Horizontalunterstützung zu.