Ein verändertes Verbraucherverhalten, technologische Umwälzungen sowie zunehmende Regulierungen sind wichtige Treiber des Wandels.

Der vor rund eineinhalb Jahren neu aufgelegte Aktienfonds DNB Disruptive Opportunities konzentriert sich ganz auf die Gewinner, die von der Entstehung solcher neuen Geschäftsmodelle profitieren. Der Themenfonds legt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die in neuen Märkten tätig sind, und investiert in unterschiedlichste Branchen von künstlicher Intelligenz bis Umweltschutz. Der Fokus des technologieaffinen Fonds liegt auf disruptiven Geschäftsmodellen, die durch neue Technologien, Gesetze oder geändertes Konsumverhalten entstehen und in der Folge zu Wachstumstreibern werden. FondsManager Audun Wickstrand Iversen nennt fünf verschiedene Themenbereiche, aus denen die ausgewählten Unternehmen vorwiegend kommen: Konnektivität, urbane Mobilität, künstliche Intelligenz, Demographie sowie Nachhaltigkeit. Marktstratege Wickstrand Iversen investiert beispielsweise in Firmen wie Uber oder Airbnb, bei denen eine digitale Plattform dem Angebot zugrundeliegt, die fremde Ressourcen bündelt und den Kunden zur Verfügung stellt. Uber, das größte Taxiunternehmen der Welt ohne eigene Fahrzeuge, oder airbnb, der größte Übernachtungsanbieter ohne eigene Immobilien, sind für ihn typische Beispiele für den übergeordneten Trend, bei dem disruptive Geschäftsmodelle bestehende ersetzen. Doch auch Volkswagen zählt der DNB-FondsManager zu den Unternehmen, die vom Thema "Disruption" am meisten profitieren: VW sei eine der besten Turnaround-Stories der nächsten Jahre, lässt sich der Marktexperte zitieren, die Automobilindustrie insgesamt befände sich inmitten einer sehr tiefgreifenden Disruptionsphase vom Verbrennungsmotor hin zur E-Mobilität. Diese Transformation biete enorme Chancen: Volkswagen werde schon 2022 der weltgrößte Produzent von Elektrofahrzeugen sein, prognostiziert Wickstrand Iversen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von sieben bis acht und einer fantastischen Bilanz sei der deutsche Autobauer in einer sehr guten Position, zumal er sehr viel in Software und Batteriekapazitäten investiere.