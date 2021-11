Wegen Klimawandel: "Impact Fonds" rücken in den Fokus der Anleger

Im Bereich des nachhaltigen Investierens haben sich die Präferenzen verschoben. Aktienfonds, die ihre Investments unter Einbeziehung von ESG-Kriterien auswählen und Nachhaltigkeitsziele berücksichtigen, gibt es mittlerweile zuhauf. Im Fokus der Anleger, die es mit dem Kampf gegen den Klimawandel ernst meinen und den Wandel hin zu einer gerechteren und besseren Welt forcieren wollen, stehen jetzt die sogenannten "Impact Fonds", die sich nicht mit einem simplen "Best in Class"-Ansatz zufrieden geben, sondern nur solche Unternehmen ins Portfolio aufnehmen, die nachweislich eine positive Wirkung auf die Welt und die menschliche Gesellschaft ausüben.

In diese relativ neue Gruppe der Impact-Fonds reiht sich der vor einem knappen Jahr aufgelegte Mediolanum Global Impact Fund ein, der sich durch strenge Auswahlkriterien bei der Titelselektion auszeichnet. Der globale Aktienfonds investiert ausschließlich in solche Unternehmen, die eine positive soziale und ökologische Wirkung erreichen. Damit verfolgt der Fonds, der nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung als "Impact Fonds" klassifiziert ist, zwei gleich wichtige Ziele: Er will seinen Investoren Kapitalzuwachs über einen langfristigen Anlagehorizont bieten, zugleich aber eine positive Wirkung entfalten, indem er zu einer nachhaltigeren, integrativeren Welt beiträgt. Mit ihrem vor einem knappen Jahr neu aufgelegten Global Impact Fund hat die Mediolanum-Gruppe, die mit ihrem FondsAngebot seit Jüngstem in Deutschland vermehrt aktiv ist, offensichtlich den Nerv der Zeit getroffen. Anleger von heute stehen zu ihrer Verantwortung, einen aktiven Beitrag zu einem nachhaltigeren Wachstumskurs zu leisten, sie wollen investieren, um etwas zu bewirken. Getreu nach dem Motto „Gutes tun und Erfolg haben“ hilft ihnen dabei der der Mediolanum-Fonds, der schwerpunktmäßig in Unternehmen investiert, deren Kerngeschäft globale Herausforderungen anpackt und die somit positive soziale und ökologische Veränderungen herbeiführen.

Der Mediolanum Best Brands Global Impact LA EUR (WKN A2P4YS, ISIN IE00BMZN0T66) wurde am 23. Oktober 2020 aufgelegt und ist schon jetzt auf ein FondsVolumen von 461 Millionen EUR angewachsen. Der Impact-Fonds verfolgt den für Mediolanum typischen Multi-Manager-Ansatz, bei dem zwei unterschiedliche Investment Manager das Portfolio betreuen. Das Hauptmandat und damit das Management der Core-Strategie wurde dem für seine Nachhaltigkeitsinvestments bekannten schottischen Anlageverwalter Baillie Gifford übertragen. Das Haus mit Sitz in Edinburgh hat sich mit seiner Unabhängigkeit sowie der langfristigen Ausrichtung einen Namen gemacht und beschäftigt im Team von FondsManagerin Kate Fox allein 23 eigene ESG-Analysten. Das Co-Management (Satellite-Strategie) wurde an den weltweiten Nachhaltigkeitsspezialisten Federated Hermes vergeben, der Baillie Gifford hervorragend ergänzt, da beide unterschiedliche ESG-Schwerpunkte verfolgen. Auf diese Weise kann das FondsPortfolio 16 der 17 Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals) abdecken, die von den Vereinten Nationen vorgegeben werden - ein ganz hervorragender Wert! Durch das Engagement in zwei verschiedenen Impact-Strategien und die unterschiedlichen Investmentansätze wird Investoren eine breitere Streuung geboten – nicht nur über Impact-Themen und Nachhaltigkeitsziele, sondern auch über Regionen, Marktkapitalisierungen und Sektoren. Ohne Verwendung einer Benchmark und allein durch aktives Titelmanagement konnte der Mediolanum Global Impact eine attraktive Performance von +23,88 Prozent seit Emission erzielen. Wie fallen die Renditeergebnisse des globalen Impact-Fonds im Detail aus?