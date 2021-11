Die US-Notenbank Fed wird morgen wohl verkünden, bald mit dem Tapering zu beginnen - aber angesichts der hohen Inflation müsste sie eigentlich längst die Zinsen angehoben haben! Wer aber leidet besonders unter der Inflat

Die US-Notenbank Fed wird morgen wohl verkünden, bald mit dem Tapering zu beginnen - aber angesichts der hohen Inflation müsste sie eigentlich längst die Zinsen angehoben haben! Wer aber leidet besonders unter der Inflation? Es sind die Armen, die besonders unter der Teuerung leiden. An den Finanzmärkten dagegen toben Exzesse: so heute etwa bei der Aktie des Autovermieters Avis, die sich vervielfacht und so den Dow Jones Transports um mehr als 1000 Punkte steigen läßt! Von Tesla erst gar nicht zu reden - hier läuft eine fröhliche Marketing-Schmierenkomödie zwischen Elon Musk und dem noch vor kurzen insolventen Autovermieter Hertz! Die Exzesse werden immer drastischer..

Hinweise aus Video:

1. "Inflation: Carl Icahn warnt vor Crash – Ende des Bullenmarkts?"

2. "Hertz, Elon Musk, Tesla: Eine Marketing-Schmierenkömodie!"

Das Video "Inflation, die Fed, Exzesse - und die Armen!" sehen Sie hier..