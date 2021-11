Nachdem Baumwolle Mitte 2018 ein vorläufiges Hoch bei 99,86 US-Cents markiert hatte, folgte daraufhin eine Korrekturbewegung, diese reichte bis an die vorherigen Tiefs aus 2016 um 45,47 US-Cents abwärts. Seit Anfang 2020 gehen die Notierung in dem Agrarrohstoff jedoch wieder steil und konnten sich Anfang Oktober erfolgreich über die Hochs aus 2018 hinwegsetzen und direkt an das erste Projektionsziel gelegen am 138,2 % Fibonacci-Retracement um 120,64 US-Cents zulegen. Sollte die Kraft der Käufer für einen Folgeanstieg darüber ausreichen, würde sofort das zweite Projektionsziel in den Fokus der Anleger geraten.

Gewinne sichern!

Zunächst einmal sollten investierte Anleger ihre bisherigen Gewinne absichern, ein Niveau von 110/111 US-Cents scheint hierbei als sinnvoll. Sollte der Rohstoff noch in dieser oder der kommenden Woche einen Schlusskurs oberhalb von 121 US-Cents schaffen, würde das 161,8 % Fibo bei 133,47 US-Cents in den sofortigen Fokus rücken. Ein derartiges Szenario würde sich entsprechend für ein frisches Long-Engagement anbieten, bestehende Positionen können laufen gelassen werden.