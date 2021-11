Starke Rohöl-Anstiege zogen fast immer stark steigende Goldpreise nach sich

Energierohstoffe und deren Preise sind der Haupt-Inflationstreiber. Folglich haben sie auch eine starke Auswirkung auf den Inflations-Hedge Gold. Das haben wir bereits an dieser Stelle thematisiert. Nachfolgend betrachten wir einen Chart, bei dem im oberen Fenster der Rohölpreis der Sorte WTI Crude zu sehen ist, in der Mitte der Goldpreis und ganz unten die Gold/Rohöl-Ratio. Klar ersichtlich ist, dass den starken Phasen von Gold (Anstiege) stets ein kräftiger Rückgang der Ratio vorausging. Bedeutet: Rohöl hatte sich relativ gesehen stark verteuert. Der Haken hierbei ist, dass es keinen festen nominalen Wert gibt, an dem man sich orientieren kann, wie z.B. eine Ratio von XY. Gegenwärtig liegt die Ratio an einem Mehrjahres-Tief und in etwa auf dem Level, welches sie anzeigte, als die Gold-Rallyes aus dem Jahr 2019 einsetzten. Fundamental haben wir also aus Intermarket-Sicht den Weg für stark steigende Goldpreise geebnet.

Das genaue Timing ist in solch kurzen Zeitfenstern stets schwer. In einigen Jahren wird man m.E. auf den Chart blicken und sehen "Herbst 2021 war gut für einen Einstieg". Aber wir haben auch beim großen Gold-Forecast gesehen, dass ein starker Kaufzeitpunkt im Februar/März 2022 liegen soll. Da man realistisch betrachtet gerade bei Gold die großen Trends fast nie perfekt timen wird (entweder man ist etwas zu früh oder der Zug ist bereits abgefahren), kumuliere ich über mehrere Monate immer wieder Positionen, um einen guten Durchschnittspreis zu haben. [In Kürze werden wir die relevanten Marken aus dem Open Interest Profile am Optionsmarkt herleiten und hier thematisieren.]

Ich kaufe derzeit verstärkt klassische Optionsscheine auf Gold, speziell folgenden Call auf Gold von Morgan Stanley:

Markt: Gold

Typ: Call Optionsschein

WKN: MA57ZX

Basis: 1625$

Laufzeit: 17.6.22

Die Basis ist mit 1625 Dollar konservativ gewählt, und mit einer Laufzeit von gut 9 Monaten ist auch ein zeitlicher Spielraum gegeben. Gegenwärtigt weist der Call einen Hebel von 8 auf. Da hier keine Barrieren in Form von K.O.-Schwellen enthalten sind, bevorzuge ich in solchen Ausgangssituationen klassische Optionsscheine gegenüber Turbos oder Mini Futures.