Heute am 3. November um 10 Uhr MEZ präsentiert BMW die Zahlen zum dritten Quartal, welches am 30. September 2021 endet. Schon im Q2 2021 lieferte der Autokonzern wieder Bestwerte ab, wobei das EBIT in diesem Quartal bei knapp 6 Milliarden Euro lag. Auch die Marge in Höhe von 16 Prozent kann sich sehen lassen. Weder die Coronakrise noch der branchenweite Engpass bei Computerchips können die Bayern aktuell bremsen. Allerdings stimmte der BMW-Chef Oliver Zipse die Mitarbeiter und Anleger auf schwere Monate ein, nachdem es aufgrund von Risiken bei den Rohstoffpreisen und der Versorgungslage bei Halbleitern vermehrt zu Problemen kommen kann.

Im übergeordneten Bild zeigt die Performance seit dem coronabedingten Tief im März 2020 nach oben. Auch nach der Konsolidierung in den Monaten Juni bis August 2021 hat sich der Kurs wieder erholt und steuert auf den Widerstand bei 89,81 Euro zu. Werden die heutigen Zahlen von den Marktteilnehmern gut aufgenommen, sollte der Kurs den Widerstand bei 89,81 Euro hinter sich lassen und das partielle Hoch rund um den Wert bei 96,01 Euro ins Visier nehmen. Das All Time High vom März 2015 in Höhe von 123,75 Euro sollte aber erst erreicht werden, wenn die Chipknappheit und die Probleme in den Lieferketten der Vergangenheit angehören. Kurzfristig ist auch ein kleiner Einbruch denkbar, wobei die Wahrscheinlichkeit eines Unterschreitens der Unterstützung bei 81,56 Euro nicht sehr groß ist. Mittelfristig ist das Momentum aber nach oben gerichtet.