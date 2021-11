Heute das lange erwartete Sitzungsergebnis der Fed - aber es geht um mehr als das Verkünden des Tapering: denn Jerome Powell kämpft heute auch um sein Amt! Wenn US-Präsident Biden sein Mandat nicht verlängert, ist im Feb

Heute das lange erwartete Sitzungsergebnis der Fed - aber es geht um mehr als das Verkünden des Tapering: denn Jerome Powell kämpft heute auch um sein Amt! Wenn US-Präsident Biden sein Mandat nicht verlängert, ist im Februar 2022 Schluss für den aktuellen Fed-Chef. Biden steht auch in Sachen US-Notenbank unter Druck: die linken Demokraten wollen Jerome Powell aus dem Amt entfernen - und die jüngsten Exzesse an den Märkten (vorgestern Tesla, gestern Avis und Bed Bath & Beyond) zeigen die absurden Folgen der Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Es ist ein kranker Bullenmarkt, der durch solche Exzesse immer instabiler wird! Weil auch Jerome Powell massiv unter Druck steht, dürfte vor allem seine Pressekonferenz interessant werden..

