Columbus Q3 EBITDA DKK 4 Million
(PLX AI) – Columbus Q3 revenue DKK 323 million.Outlook FY revenue DKK 1,500-1,650 millionOutlook FY EBITDA DKK 100-125 million
(PLX AI) – Columbus Q3 revenue DKK 323 million.Outlook FY revenue DKK 1,500-1,650 millionOutlook FY EBITDA DKK 100-125 million
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- (PLX AI) – Columbus Q3 revenue DKK 323 million.
- Outlook FY revenue DKK 1,500-1,650 million
- Outlook FY EBITDA DKK 100-125 million
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Wertpapier
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