DAX hat ausreichend lange konsolidiert

Am vergangenen Freitag hat der DAX bis auf etwas weniger als 15.500 Punkte nachgegeben. Und dieser Rücksetzer passte zu meiner Erwartung, dass sich an den 5-gliedrigen Aufwärtstrend (siehe blaue Ziffern im folgenden Chart) eine ABC-Korrektur anschließt (siehe Börse-Intern vom Mittwoch vergangener Woche). An dem markanten Hoch vom 19. April fand der DAX am Freitag allerdings eine horizontale Unterstützung (grüner Pfeil im folgenden Chart), an der die Kurse intraday nach oben drehten, so dass der Tag letztlich sogar mit einem Gewinn endete. Und mit den Kursgewinnen von vorgestern und gestern ist der DAX bereits auf ein neues Trendhoch gestiegen.