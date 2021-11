BMW hat nämlich trotz weniger verkauften Fahrzeugen seinen Umsatz und Gewinn im abgelaufenen Quartal deutlich gesteigert, teilweise gingen Fahrzeuge über dem Listenpreis über die Ladentheke. Kräftige Zuwächse verzeichnete der Konzern auch in der Leasing-Sparte, gebraucht Fahrzeuge gingen zu Höchstpreisen wie warme Semmeln weg. Auch Aktionäre scheinen dies zu honorieren und hoben die Aktie im heutigen frühen Handel entsprechend auf frische Mehrmonatshochs an. Ein kleines Long-Engagement könnte sich angesichts der Rekordjagd an den Aktienmärkten noch auszahlen.

Kunden nehmen, was kommt

Aus technischer Sicht könnte die BMW-Aktie oberhalb der Oktoberhochs von 88,15 Euro weiter davonziehen, weitere Zielmarken lassen sich bei 90,68 und den aktuellen Jahreshochs bei 96,39 Euro auf kurzfristiger Basis ermitteln. Der weitere Werdegang müsste an entsprechender Stelle erst noch ausgewertet werden, Knackpunkt bleiben die Verlaufshochs aus Anfang 2018 bei 97,50 Euro. Sollte die Rallye allerdings durch einen Bruch des EMA 200 sowie der Kursmarke von rund 80,00 Euro unterbrochen werden, müssten dagegen Abschläge zurück auf die Sommertiefs bei 75,41 Euro zwingend einkalkuliert werden.