Gazprom, Biontech, Apple – die beliebtesten Aktien in Deutschland

Gestartet war der DAX im Oktober mit knapp über 15.000 Punkten, am Ende lag er, nach einigen Rücksetzern, bei über 15.700 Punkten – wenn der November daran anschließt, liegen wir am Ende bei über 16.000 Punkten. Der Auslandsanteil der an dergehandelten Aktien steigerte sich mit Blick auf das dritte Quartal noch einmal deutlich auf 69,75 Prozent – im dritten Quartal waren es noch 61 Prozent gewesen.

BionTech dürfte in diesem zweiten Corona-Jahr dauerhaft die Spitze behaupten. Dahinter bleibt es spannend und international: Nur ein DAX-Titel und überhaupt nur zwei Werte aus Deutschland kamen neben BionTech, das ja eigentlich in den USA gelistet ist, bei uns aber unter den deutschen Werten geführt wird, unter die ersten zehn: Daimler und Endor. Apple und Tesla konnten sich am Halbleiterproduzent ASML aus den Niederlanden vorbeischieben. Samsung erreichte im Oktober wieder Platz 10. Nimmt man nicht den Börsenumsatz (Orderbuchvolumen), sondern die Anzahl der Trades, ergibt sich ein etwas anderes Bild: Dauerbrenner BionTech liegt nur auf Rang zwei hinter SunHydrogen, gefolgt von Nel ASA, Samsung, Lufthansa, Standard Lithium, Valneva, Gazprom, BYD und Endor. Die internationalen Titel einschießlich Deutschland nach Orderbuchvolumen:

Die zehn meistgehandelten deutschen Aktien: BionTech bleibt der Spitzenwert

Bei den deutschen Aktien macht sich an der Spitze Langeweile breit, denn an BionTech scheint zumindest beim Orderbuchvolumen kein anderer Wert vorbeizukommen, auch wenn der Abstand nicht mehr so deutlich ausfällt wie noch in den vergangenen Monaten. Während Endor Monat für Monat Plätze gut macht, ist mit dem Puppenhersteller Zapf Creation ein Überraschungswert neu unter die meistgehandelten gekommen. Die meistgehandelten deutschen Titel nach Orderbuchvolumen:

Die meistgehandelten US-Titel: Rückkehr der Tech-Giganten

Bei den US-Titel ist die Rückkehr der Tech-Giganten festzustellen, souverän an der Spitze liegen Apple, Tesla und Amazon, außerdem finden sich noch Microsoft und Alphabet auf den Plätzen, dazwischen liegen Impf- und Wasserstoff, grob gesprochen. Neu hinzu kamen das Pharmaunternehmen Ocugen, das erst seit Beginn des Jahres an der Börse München gelistet ist, und der Mischkonzern Altria aus Richmond, der nicht nur Marlboro und L&M, sondern auch Wein und andere Konsumgüter vertreibt. Die beliebtesten US-Titel nach Orderbuchvolumen:

Oktober 21 3. Quartal 21 September 21 August 21 Juli 21 Apple Moderna Alphabet Moderna Moderna Tesla Amazon Moderna Novavax Amazon Amazon Novavax Novavax NVidia Microsoft PlugPower Alphabet Apple Amazon Apple Microsoft Microsoft Microsoft Blackstone Netlist Alphabet Apple Tesla Alphabet NVidia Moderna NVidia NVidia Microsoft AMD PayPal Tesla Amazon Apple Alphabet Ocugen Sunhydrogen Coca-Cola Tesla Novavax Altria PlugPower Upstart SunHydrogen Square

Die beliebtesten Fonds: Breite Streuung

Die Anlegerinnen und Anleger setzen weiterhin auf Immobilien, aber auch das Thema Nachhaltigkeit stößt auf großes Interesse, wie die beiden Mischfonds “Private Banking Nachhaltig” mit 50 oder 70 Aktien von Amundi zeigen. Erstmals schaffte es mit den “Crypto-Leaders” ein auf Krytpos ausgerichteter Fonds von HANSAINVEST unter die ersten zehn. Auch hier stellen wir die 10 mit dem größten Handelsvolumen vor:

Meistgehandelte ETPs: Breit gestreut

Die Interessen der Anlegerinnen und Anleger bei ETFs bleiben breit gestreut und reichen vom MSCI World mit oder ohne Nachhaltigkeitsschwerpunkt bis hin zum DAX oder auch dem sich seit längerem wieder in der Aufwärtsbewegung befindlichem Rohstoff Öl.

Fazit: Ein Jahr der Impfstoffhersteller