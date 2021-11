Ørsted Lower Winds Are One-Offs, Kepler Says, Reiterating Buy Recommendation Autor: PLX AI | 03.11.2021, 11:51 | | 14 0 | 0 03.11.2021, 11:51 | (PLX AI) – Ørsted reported weaker winds below normal, which pushed the stock price down more than 3%. But Kepler Cheuvreux reiterated a buy rating on the stock, saying wind deviations are classic one-offsPrice target remains DKK 1,200, implying an … (PLX AI) – Ørsted reported weaker winds below normal, which pushed the stock price down more than 3%. But Kepler Cheuvreux reiterated a buy rating on the stock, saying wind deviations are classic one-offsPrice target remains DKK 1,200, implying an … (PLX AI) – Ørsted reported weaker winds below normal, which pushed the stock price down more than 3%.

But Kepler Cheuvreux reiterated a buy rating on the stock, saying wind deviations are classic one-offs

Price target remains DKK 1,200, implying an upside of around 33%



Orsted Aktie





