Zuletzt rieten wir Ihnen zum MDAX-Vertreter am 30.1.2019. Damals kostete der Titel 89 Euro. Aktueller Kurs 154 Euro. Es besteht weiteres Potential. Das Geschäft brummt. Die Coronakrise ist abgehakt. Wacker Chemie hat im laufenden Turnus bereits dreimal die Jahresprognose hochgeschraubt. Der Spezialchemieanbieter profitiert von der hohen Nachfrage im Geschäft mit Halbleiterherstellern. Auch in der Sparte Polymere verzeichnet Wacker volle Auftragsbücher. Die Bindemittel, die zum Beispiel dafür sorgen, daß Fliesen nicht von der Wand fallen, sind wichtige Vorprodukte am boomenden Bau. Wacker ist weltweit die Nummer 1 bei diesen Polymeren. Quer durch sämtliche Geschäftsbereiche verzeichnet das Spezialchemieunternehmen deutliche Zuwächse. Das abgelaufene dritte Quartal bescherte einen Rekordumsatz. Das Geschäft mit Polysilicium hat sich in den vergangenen Monaten sehr gut entwickelt. Wichtiger Abnehmer die Solar-industrie, die weltweit ganz im Zeichen der Klimakrise Fahrt aufnimmt. Dadurch steigt die Nachfrage nach Polysilicium als Bestandteil der Solarzellen. Auch in der Halbleiterindustrie ist die Nachfrage groß. In fast jedem zweiten Computerchip, der weltweit verbaut wird, steckt Polysilicium aus der Produktion von Wacker Chemie! Die Biotechnologie sehen die Münchener als wichtiges Zukunftsfeld an. Hier sind die Umsätze vor allem auf dem Feld der Biopharmazeutika gestiegen. Summa summarum ist der Konzernumsatz im dritten Quartal um 40% gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 1,7 Milliarden geklettert. Der operative Gewinn (Ebitda) hat sich sogar mehr als verdoppelt auf 434 Millionen. Hintergrund sind nicht nur höhere Absatzmengen, sondern auch bessere Preise. Auch Einsparungen aus einem laufenden Effizienzprogramm machen sich im Ergebnis positiv bemerkbar. Die Ebitda-Marge kletterte im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 16,1 auf 21,8%. CEO Christian Hartel bestätigte die Jahresplanung. Im laufenden Turnus sollen insgesamt 6 Milliarden durch die Bücher gehen (Vorjahr: 4,69 Milliarden) und das Ebitda ist mit 1,2 bis 1,4 Milliarden geplant (Vorjahr: 666 Millionen). Uns gefällt an der Aktie auch, daß sie noch zu mehr als 50% in den Händen der Familie Wacker liegt. Der Börsenwert aktuell 7,5 Milliarden. Ein guter Jahresumsatz. Das ist ok. Das KGV (2021) schätzungsweise 10. Optisch sehr günstig. Doch ist die Aktie zyklisch. Das erfordert einen Abschlag. Fazit: Wacker Chemie hat die Coronakrise abgehakt. Die Münchener profitieren von einer starken Nachfrage in den Branchen: Solar, Halbleiter und Bau. Die Aktie nimmt ein neues Allzeithoch ins Visier. Die bisherige Rekordmarke 173 Euro.