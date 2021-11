Regelmäßig blicken die Experten von Moventum AM auf die vergangene Woche zurück und kommentieren das Geschehen.

In den USA wurde das BIP-Wachstum für das dritte Quartal veröffentlicht, das mit zwei Prozent deutlich schwächer ausfiel, als vom Markt (2,6 Prozent) erwartet. Hintergrund des schwächeren Wachstums waren ein geringerer Anstieg beim Konsum gepaart mit einer Abschwächung der Investitionsdynamik. Dass dies lediglich ein temporäres Phänomen darstellen könnte, zeigt beispielsweise ein wieder anziehender Consumer Confidence Index, der mit 113,8 nach zuletzt 109,8 Punkten die Erwartungen von 108 Punkten signifikant übertreffen konnte. Das Q3-BIP-Wachstum der Eurozone entsprach mit 2,2 Prozent nahezu der Konsenserwartung (2,1 Prozent) und legte damit das zweite Quartal in Folge deutlich zu. Treiber waren die Dienstleistungssektoren, allen voran der private Verbrauch. In diesem Zuge stieg die Inflationsrate abermals an und erreichte, getrieben vor allem durch die Energiepreise, für die Eurozone mit 4,1 Prozent den Rekord aus dem Jahr 2008. Ebenso ist die Kerninflationsrate mit 2,1 Prozent nach fast zwei Jahrzehnten über die Zwei-Prozent-Schwelle angestiegen. In Deutschland zeigte zu Wochenbeginn der Ifo-Geschäftsklimaindex einen Rückgang auf 97,7 Punkte (vorher 98,8). Dabei wurde die aktuelle Lage besser beurteilt, wohingegen die Aussichten deutlich schwächer ausfielen.

In diesem Umfeld konnten die globalen Aktienmärkte erneut zulegen. Den größten Zuwachs verzeichnete der US-amerikanische Aktienmarkt, gefolgt von Europa und japanischen Aktien. Die Entwicklung in den Schwellenländern verlief hingegen negativ. Hinsichtlich der Marktkapitalisierung entwickelten sich Small Caps sowohl in den USA als auch in Europa unterdurchschnittlich, in Europa sogar leicht negativ. In beiden Regionen konnte das Growth-Segment Value-Titel outperformen, wobei insbesondere in den USA der Unterschied signifikant war. Auf Sektorebene sah es in den USA wie folgt aus: Relative Stärke bewiesen Titel aus den Sektoren zyklischer Konsum, Kommunikationsdienstleistungen und Technologie. Relative Schwäche zeigten die Sektoren Versorger, Industrie und nichtzyklischer Konsum. In Europa ergab sich folgendes Bild: Am besten schnitten Aktien aus den Bereichen nichtzyklischer Konsum, Technologie und zyklischer Konsum ab. Eine Underperformance zeigten die Sektoren Energie, Rohstoffe und Telekommunikation.