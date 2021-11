Die Fusionen und Akquisitionen im argentinischen Teil des Lithiumdreiecks häufen sich. Davon profitieren auch kleinere Player wie Portofino Resources.

Der Verlautbarung zufolge würde jeder Aktionär von Millennial Lithium bei Abschluss des Deals 4,70 CAD pro Aktie erhalten. Gezahlt würden Aktien von Lithium Americas sowie 0,001 CAD in bar je Anteilsschein. Damit wird die Gesellschaft, die GOLDINVEST.de bereits Anfang 2017 vorstellte, als der Kurs noch bei 1,45 CAD notierte, jetzt mit 400 Mio. Dollar bewertet. Nach der Transaktion würden die Millennial-Aktionäre rund 9,9% der fusionierten Gesellschaft halten, so das Unternehmen.

Das nahe zu Caucharí-Olaroz gelegene Lithiumsoleprojekt Pastos Grandes, das zu 100% Millennial gehört, stellt laut Aussage von CEO Jonathan Evans eine „attraktive, regionale Wachstumsmöglichkeit“ für Lithium Americas dar.

Es wurde zudem darauf hingewiesen, dass das Board of Directors von Millennial einstimmig anerkannt habe, dass das neue Gebot eine „überlegene Offerte“ zum letzten Angebot von CATL darstelle. Die Offerte von Lithium Americas bedeute einen Aufschlag von 22,1% im Vergleich zur Vereinbarung mit CATL und von 27,4% zum Schlusskurs von Millennial am 29. Oktober, hieß es zudem.

Millennial hat entsprechend der bestehenden Vereinbarung CATL informiert, dass der chinesische Konzern nun das Recht habe, innerhalb von zehn Geschäftstagen, eine Nachbesserung der Bedingungen seines Angebots anzukündigen, um wiederum das Lithium Americas-Gebot zu übertreffen.

Der sich andeuteten Bieterstreit um Millennial Lithium wirkt sich natürlich auch auf andere, in der Umgebung aktive Lithiumgesellschaften aus, auch wenn diese nicht in unmittelbarer Nähe tätig sind. So erkundet beispielsweise die von GOLDINVEST.de beobachtete Portofino Resources (WKN A2PBJT) beispielsweise das Lithiumprojekt Yergo, das ebenfalls im argentinischen Teil des südamerikanischen Lithiumdreiecks gelegen ist. Wie andere Lithiumgesellschaften konnte auch Portofino stark von den Übernahmeaktivitäten um Millennial aber auch Neo Lithium profitieren.

Das Unternehmen hat sich jetzt frisches Kapital besorgt, um die Yergo-Entwicklung voranzutreiben und Teams vor Ort. Wir sind schon sehr gespannt, was im aktuellen Umfeld geschehen würde, sollte Portofino positive Explorations- oder gar Bohrergebnisse von Yergo vorlegen können! Wer in der Zwischenzeit mehr zu Portofino erfahren möchte, kann sich im Profil des Unternehmens auf GOLDINVEST.de informieren.

